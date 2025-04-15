Disney ve BAC yakında bir ölüm haçı oluşturabilir: İşte ikisini de satmamanızın nedenleri

ABD hisse senetleri, Başkan Trump’ın Çin’e uygulananlar hariç, hemen hemen tüm karşılıklı tarifeleri 90 gün süreyle askıya alma kararı almasının ardından son seanslarda kaybettiği zeminin bir kısmını geri kazandı.

Ancak, büyük piyasa değeri olan hisseler arasında bile, yazının yazıldığı sırada “ölüm haçı” oluşturmanın eşiğinde olan isimler hâlâ mevcut ve bu durum, önümüzdeki dönemde önemli bir düşüş potansiyeli olduğunu gösteriyor.

Bunlar arasında Walt Disney Co (NYSE: DIS) ve Bank of America Corp (NYSE: BAC) yer alıyor. Peki bu, her ikisinden de hemen çekilmeniz gerektiği anlamına mı geliyor? Hadi inceleyelim!

İşte Disney hisselerini neden satmamanız gerektiği

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Disney’in hisseleri, yılbaşından bu yana en yüksek seviyesine göre yüzde 25’ten fazla düşüş yaşıyor.

Yine de, bir hissenin 50 günlük MA’sının uzun vadeli 200 günlük MA’sının altına düşmesiyle oluşan gelişen “ölüm kesişimi”, DIS’in önümüzdeki haftalarda daha da düşebileceğinin sinyalini veriyor.

Ancak Bernstein analisti Laurent Yoon, genellikle momentumun zayıfladığını ve hisse senedi fiyatlarında düşüşün devam edebileceğini işaret eden korkulan teknik göstergenin değişmediğini söylüyor.

Yoon geçen hafta Disney hisseleri için “üstün performans” notunu yineledi ve bunun “sürekli hareket eden parçalara sahip karmaşık bir hikaye olduğunu” ekledi: “Doğrusal/spor, parklar ve yayın akışı, her biri önemli bir ciddiyet ve karmaşıklığa sahip.”

Bernstein’ın 120 dolarlık fiyat hedefi, yatırımcıların mevcut seviyelerde DIS hisselerine yatırım yapmaları gerektiğini gösteriyor.

Daha sonra, ölüm haçı gerçekleşse ve hisse senedi daha da düşse bile, yatırımcılar pozisyonlarının maliyet ortalamasını alabilir ve Disney’de daha uygun değerlemelerle uzun vadeli, sağlam bir pay oluşturabilirler.

Disney hisselerinin şu anda %1,18 oranında temettü getirisi sağladığını ve bu nedenle mevcut seviyelerde sahip olunmasının daha da cazip hale geldiğini unutmayın.

İşte BAC hisselerini neden satmamanız gerektiği

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Bank of America, 50 günlük MA’sının yakında 200 günlük MA’sının altına düşebileceği ve genel olarak düşüş eğilimi gösteren “ölüm kesişimi” olarak bilinen durumu yaşayabilecek bir diğer hisse senedi.

Ortaya çıkan ölüm çaprazı yatırımcılar için endişe verici, zira BAC, Disney hisseleri gibi, Şubat ayının başındaki yılbaşından bu yana en yüksek seviyesine göre yaklaşık %25 düştü.

Ancak Morgan Stanley analisti Betsy Graseck, bu tür korkuların göz ardı edilmesini ve Bank of America hisselerinin mevcut seviyelerden satın alınmasını öneriyor.

Nisan ayının başlarında Graseck, cazip değerlemeyi gerekçe göstererek BAC hisselerini “aşırı ağırlık”a yükseltmişti.

Fed’in faiz indirimleri ve getiri eğrisindeki değişimlerin Bank of America’nın net faiz marjını etkileme potansiyeline ilişkin endişelerini kabul etti, ancak uzun vadede bu ölçütün yükseliş potansiyeli taşıdığını görmeye devam ettiğini söyledi.

Morgan Stanley’in şu anda banka hissesi için 56 dolarlık bir fiyat hedefi var; bu da mevcut seviyelerden %50’den fazla bir artış potansiyeline işaret ediyor.

Bank of America hisseleri şu anda yazım sırasında %2,84’lük daha da kazançlı bir temettü getirisi ödüyor; bu da onları, devam eden genel piyasa oynaklığı ortasında yeni bir pasif gelir kaynağı oluşturmak isteyenler için özellikle uygun hale getiriyor.