Kripto özeti: BTC 85 bin doların altına düştü, MANTRA (OM) en çok kazanan oldu

Kripto para piyasası cuma günü durgun seyretti ve haftanın başlarında yaşanan kısa toparlanmaya rağmen ivmeyi sürdürmekte zorlandı.

Bitcoin 85.000 dolar seviyesinin üzerinde tutunmakta zorlandı.

Küresel kripto para piyasası değeri, son 24 saatte %0,93 düşüşle 2,69 trilyon dolara geriledi.

Aynı dönemde toplam piyasa hacmi, işlem faaliyetlerindeki belirgin gerilemeyi yansıtarak %11,05 düşüşle 79,39 milyar dolara geriledi.

Bitcoin (BTC) fiyatı bugün

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Bitcoin, son 24 saatte yaklaşık %1 artışla 84.898,71 dolardan işlem gördü.

Kripto paranın 24 saatlik işlem aralığı 83.743 dolar ile 86.429,35 dolar arasındaydı.

Bitcoin’in piyasa hakimiyeti, son piyasa konsolidasyonu sırasında varlığın çoğu altcoinden daha güçlü durmasıyla %0,39 artarak %62,98’e çıktı.

Kripto para piyasası yapıcısı Wintermute’un raporuna göre Bitcoin, geleneksel finans piyasalarına kıyasla makroekonomik dalgalanmalara karşı artan dayanıklılık gösteriyor.

Raporda, S&P 500 ve Nasdaq’ın bir yılın en düşük seviyelerine gerilemesi ve tahvil getirilerinin 2007’den bu yana görülen en yüksek seviyelere ulaşmasına rağmen, Bitcoin’in son piyasa gerilemesine hisse senetleri ve tahvillerden daha iyi dayandığı vurgulanıyor.

Wintermute, Bitcoin’in son dönemdeki fiyat geri çekilmesinin nispeten hafif olduğunu, yalnızca ABD seçim döneminde görülen seviyelere geri döndüğünü belirtti.

Tarihsel olarak Bitcoin, finansal piyasalardaki stres dönemlerinde büyük kayıplara uğrama eğilimindeydi.

Raporda, mevcut davranışın “dikkat çekici bir değişime” işaret ettiği belirtiliyor. Bu değişim, Bitcoin’in makroekonomik olumsuzluklara karşı giderek daha dayanıklı bir konuma gelmesi ve geleneksel piyasalardaki riskten kaçınma hareketlerinden bir ölçüde uzaklaşması anlamına geliyor.

Ethereum (ETH) fiyatı bugün

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Ethereum yaklaşık %1 düşüşle 1.616,66 dolardan işlem gördü.

Gün içi en düşük ve en yüksek seviye sırasıyla 1.603,37 dolar ve 1.659 dolar oldu.

Farside verilerine göre, Ethereum spot ETF’lerinde 14 Nisan’da toplam 6 milyon dolarlık net çıkış yaşandı.

ETF’lerde son beş seanstır çıkış yaşanıyor.

XRP ve SOL’un bugünkü fiyatı

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XRP, günlük en düşük 2,11 dolar ve en yüksek 2,18 dolara ulaştıktan sonra yaklaşık %0,24 artışla 2,13 dolardan işlem gördü.

XRP’nin fiyatı son günlerde sert bir toparlanma göstererek 1,6270 dolar seviyesinden yaklaşık 2,20 dolara kadar yükseldi.

Piyasa analisti EGRAG CRYPTO’ya göre XRP’nin 7 Nisan’da dip seviyeyi görmüş olabileceği ihtimali giderek artıyor.

Ancak EGRAG, son dönemdeki toparlanmanın cesaret verici olduğunu vurgularken, trendin kalıcı bir şekilde tersine döneceğinin teyit edilmesi için birkaç kritik teknik dönüm noktasına ihtiyaç duyulacağını belirtti.

Solana fiyatı %0,6 artışla 129,81 dolardan işlem gördü.

Kanada, Ontario Menkul Kıymetler Komisyonu’ndan onay aldıktan sonra 16 Nisan 2025’te dünyanın ilk spot Solana (SOL) borsa yatırım fonunu piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

Geleneksel kripto ETF’lerinden önemli bir sapmayla, bu ürünler yerel SOL staking’i içerecek.

En çok kazanan ve kaybeden kripto paralar

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MANTRA (OM) son 24 saatte %47,58 artışla 0,7964 dolardan işlem görerek dikkat çekici bir performans sergiledi.

Bu sert yükseliş, onu gün içinde piyasadaki en iyi performans gösteren kripto para birimi yaptı.

Bu gelişme, Mantra’nın OM token’ının, 227 milyon dolar değerindeki token’ının borsalara taşınması ve sert bir satış dalgasına yol açmasının ardından değerinde %90’lık dramatik bir düşüş yaşamasının ardından geldi.

Mantra ekibi, çöküşü daha geniş çaplı piyasa baskılarına ve merkezi borsalar tarafından pozisyonların zorla kapatılmasına bağlarken, token’ın hızla değer kaybetmesinin gerçek nedeni konusunda spekülasyonlar devam ediyor.

Story (IP) etkileyici bir %20,31 artışla 4,14 dolara tırmandı.

Raydium (RAY) da %7,82 artışla 2,14 dolardan işlem görerek kazananlar listesine girdi.

Toncoin (TON), son 24 saatte %5,05 artış kaydederek 2,93 dolara çıktı.

Kazananları tamamlayan Monero (XMR) ise %2,44 artışla 216,41 dolardan işlem gördü.

Pi (PI), son 24 saatte %8,76 düşüşle 0,6659 dolara gerileyerek kaybedenlerin başında geldi.

XDC Network (XDC) %7,36 düşüşle 0,07097 dolara geriledi. Helium (HNT) %7,08 düşüşle 3,44 dolara geriledi.

JasmyCoin (JASMY) %5,53 düşüşle 0,01537 dolara geriledi, ancak son bir saatte %0,56’lık bir artış elde etti.

Flare (FLR) %5,35 düşüşle 0,01570 dolara geriledi.