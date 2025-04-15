Fransız lüks devi LVMH’nin ilk çeyrek satışlarında beklenmedik bir düşüş bildirmesinin ardından şirketin hisseleri Salı sabahı %8 düştü ve bu durum Avrupa lüks sektöründe sert bir tepkiye yol açtı.

Louis Vuitton, Moët & Chandon ve Hennessy gibi önemli markaların sahibi olan LVMH, pazartesi günü piyasaların kapanmasının ardından yayınlanan bir işlem güncellemesine göre, yılın ilk üç ayında gelirlerinde yıllık bazda %3 düşüş bildirdi.

Sonuçlar, hafif bir büyüme öngören analistlerin ortak beklentilerini karşılamadı ve kurumsal yatırımcılar arasındaki en muhafazakar tahminlerin bile gerisinde kaldı.

Bu gerilemede, grubun portföyündeki ikonik bir ürün olan konyak satışlarının, ABD ve Çin’den gelen talebin zayıflamasıyla birlikte gerilediği şarap ve içkiler bölümündeki yüzde 9’luk düşüş etkili oldu.

Şirket bunun bir kısmını ekonomik belirsizliğe, bir kısmını da konyak sektörünün ticaret anlaşmazlıklarının çapraz ateşinde kalmasına yol açan jeopolitik gerginliklere bağladı.

Geleneksel olarak LVMH’nin en dayanıklı segmenti olan moda ve deri ürünleri, %5’lik bir gelir düşüşü kaydetti.

Saat satışları durgun seyretti ve lüks ürünlere yönelik tüketici iştahındaki genel zayıflığı hafifletmedi.

Daha geniş sektör baskı altında; Kering, Burberry, Richemont da düşüşte

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LVMH’den gelen hayal kırıklığı yaratan rakamlar, sektördeki rakiplerini de aşağı çekti.

Gucci’nin ana şirketi Kering’in hisseleri yüzde 2,5 düşerken, İngiliz moda evi Burberry’nin hisseleri yüzde 4,2 düştü.

Cartier ve Montblanc ile bilinen Richemont, erken işlemlerde %2,26 düştü. Buna karşın, daha geniş Avrupa pazarı daha yüksek işlem gördü ve lüks firmaların karşı karşıya olduğu belirli baskıyı vurguladı.

Citi analistleri, LVMH’nin kazançlarında “sevinilecek çok bir şey olmadığını” belirterek, sonuçların “genel olarak en muhafazakar alım beklentilerinin altında” olduğunu kaydetti.

Küresel ekonomideki artan belirsizlik nedeniyle ikinci veya üçüncü çeyreklerde toparlanma görülmesinin zor olduğunu belirttiler.

Jefferies, devam eden talep zayıflığına ve öngörülemeyen makroekonomik duruma işaret ederek LVMH’nin hedef fiyatını 670 avrodan 510 avroya düşürdü.

Ticaret istikrarsızlığı, fiyatlandırma gücüne rağmen görünümü gölgeliyor

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LVMH’nin Mali İşler Sorumlusu Cecile Cabanis, analistlerle yaptığı görüşmede, ticaret gerginliklerinin planlamayı giderek daha da zorlaştırdığını ve temel değişkenlerin “her saat değiştiğini” söyledi.

Bu yorum, ABD Başkanı Donald Trump’ın ticaret politikası konusunda verdiği karışık sinyallerin ardından ABD’deki tarifelere ilişkin yeni belirsizliklerin ortaya çıkması üzerine geldi.

Lüks markalar, fiyatlandırma güçleri ve sadık müşteri tabanları nedeniyle genellikle kitle pazarı perakendecilerine göre daha yalıtılmış olarak görülüyor.

Ancak analistler, özellikle gümrük vergilerinin tetiklediği daha geniş çaplı bir ekonomik gerileme riskinin, özellikle ABD ve Çin gibi büyük pazarlarda üst düzey talebi bile olumsuz etkileyebileceği konusunda uyarıyor.

Bernstein analisti Luca Solca, küresel lüks satışlarına ilişkin tahminini yakın zamanda ciddi şekilde revize ederek, bu yıl %5’lik büyüme tahmininin aksine %2’lik bir düşüş öngördü.

Bu değişimin, piyasalardaki çalkantı ve tüketici güveninin zayıflamasıyla oluşan kendi kendini gerçekleştiren bir döngünün yansıması olduğunu söyledi.

Solca ayrıca sektöre ilişkin kazanç tahminini de düşürdü ve artık ortalama FAVÖK’ün 2024’e kıyasla %4 ila %6 arasında düşmesini bekliyor.

Kasvetli havaya rağmen, lüks sektör firmalarının bu çalkantılı dönemi atlatmak için çoğu firmadan daha iyi konumda olduğunu söyledi.