Pfizer, Viking Therapeutics’e satın alma teklifiyle mi yaklaşacak?

Yatırımcılar bu hafta, ilaç kaynaklı karaciğer hasarı olayının Pfizer’ı (NYSE: PFE) kilo verme hapının geliştirilmesini sonlandırmaya zorlamasının ardından Viking Therapeutics’e (NASDAQ: VKTX) yöneldi.

Viking’in hisse senedi fiyatı, PFE’nin kilo verme sektöründeki varlığını genişletmek için bir satın alma yoluna başvuracağı yönündeki spekülasyonlar nedeniyle son seanslarda % değer kazandı.

Viking Therapeutics şu anda hem oral hem de enjekte edilebilir bir GLP-1 ilacı test ediyor.

Ayrıca, hisseleri bu yıl neredeyse %50 oranında değer kaybetti ve bu da onu potansiyel bir devralma hedefi olarak daha da cazip hale getiriyor.

Ancak Pfizer’ın VKTX satın alımına karşı karar vermesinin birkaç nedeni var.

Pfizer’ın kilo verme pazarına girmek için başka varlıkları da var

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Danuglipron’un başarısızlığı, Pfizer’in rekabetçi zayıflama pazarına hemen girmesini engelledi.

Ancak şirketin klinik geliştirme aşamasında olan iki adayı daha var.

Bunlardan biri olan PF-07976016, danugliprondan belirgin şekilde farklı bir mekanizmayla çalışmasına rağmen günlük kullanılan bir anti-obezite ilacıdır.

Danuglipron, deneme katılımcılarının fazla vücut ağırlıklarını kaybetmelerine yardımcı olmak için GLP-1 hormonunu taklit etti. Ancak, firmanın PF-07976016’sı aynı sonucu sağlamak için GIP reseptörünü bloke eder.

Dolayısıyla Pfizer’ın milyarlarca dolar harcayarak bir satın alma işlemine girişmek yerine, obezite karşıtı pazara girmek için kendi varlıklarının test edilmesine ve geliştirilmesine odaklanmayı tercih etmesi akla yatkın görünüyor.

Pfizer’ın VKTX’i satın alacak yeterli kuru tozu yok

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Pfizer, kilo verme ilaçları için hızla büyüyen pazara anında giriş yapabilmek için Viking Therapeutics’i satın almama kararı alabilir; bunun bir nedeni de mali kısıtlamalar olabilir.

Uluslararası şirket, COVID salgınından bu yana satın alma çılgınlığına başladı.

Son yıllarda yaptığı milyarlarca dolarlık satın almalar şirketin portföyünü genişletse de, şirketi önemli bir borç yükü altına da soktu.

PFE’nin şu anda tahmini 10-15 milyar dolarlık birleşme ve satın alma (M&A) gücü bulunuyor ve bu da 2025 yılında VKTX gibi büyük ölçekli bir satın almayı değerlendirmesini giderek zorlaştırıyor.

Son olarak Viking’in zayıflama ilaçları şu anda Faz 2 denemelerinde, yani klinik riskler devam ediyor.

Pfizer milyarlarca dolar harcayarak bir satın alma işlemine girişirse, VKTX’in geliştirme belirsizliklerini üstlenmek yerine muhtemelen daha sonraki aşamalardaki varlıkları veya alternatif obezite ilacı stratejilerini tercih edecektir.

Pfizer hissesi 2025’te satın alınmaya değer mi?

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Danuglipron fiyaskosu Pfizer’ın kilo verme pazarına girme kararlılığı açısından büyük bir aksilik olsa da, Wall Street hala mevcut seviyelerden daha fazla yükleme yapılmasını öneriyor.

PFE hisseleri için konsensüs notu şu anda “aşırı ağırlık” seviyesinde bulunuyor.

Analistler ilaç hissesi için ortalama 29,41 dolarlık fiyat hedefi belirliyorlar ki bu da mevcut seviyelerden yaklaşık %35’lik bir yükseliş potansiyeline işaret ediyor.

Ayrıca Pfizer hissesi, %7,78’lik oldukça yüksek bir temettü getirisi sunarak, özellikle ufukta resesyon riskleri varken pasif gelir arayan yatırımcılar için cazip bir seçenek haline geliyor.