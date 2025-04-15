Wall Street bankaları, piyasa oynaklığının hisse senedi ticaret gelirlerini artırmasıyla Trump’ın tarife türbülansından nasıl para kazandı?

ABD Başkanı Donald Trump’ın yenilenen gümrük vergisi kampanyası piyasaları sarsarken ve şirketlerin sinirlerini sınarken, Wall Street bankaları bunun meyvelerini topluyor.

ABD’nin önde gelen kredi kuruluşları, artan jeopolitik gerginlikler ve ticari belirsizlik ortamında yatırımcıların portföylerini yeniden konumlandırmak için çabalamasıyla hisse senedi işlemlerindeki canlanmanın da desteğiyle ilk çeyrekte güçlü kazançlar bildirdi.

Bank of America, Goldman Sachs, JPMorgan Chase, Morgan Stanley ve Citi, analistlerin beklentilerini aşarak gelirlerindeki artışın arkasındaki temel etkenlerin artan müşteri faaliyetleri ve piyasa dalgalanmaları olduğunu belirtti.

Bank of America, Citi ve Goldman Sachs tahminleri aştı

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Bank of America Salı günü yaptığı açıklamada, hisse senedi işlem gelirinin tahminlerin biraz üzerinde, %17 artarak 2,2 milyar dolara ulaştığını bildirdi.

Sabit getirili işlemlerde de beklentinin üzerinde 3,5 milyar dolar gelir elde edildi.

Bankanın çeyreklik kârı genel olarak yüzde 11 artarak 7,4 milyar dolara, yani hisse başına 90 sente yükselirken, geliri ise yüzde 6’ya yakın artışla 27,51 milyar dolara çıktı.

Citigroup ayrıca “artan piyasa oynaklığı” ve artan müşteri faaliyetleri sayesinde hisse senedi ticaret gelirlerinde de keskin bir artış kaydetti – %23 artışla 1,5 milyar dolara ulaştı.

Bu durum, bankanın daha geniş ekonomik belirsizliğe rağmen gelir tahminlerini aşmasına yardımcı oldu.

Bir gün önce kazançlarını açıklayan Goldman Sachs’ın hisse senedi işlem geliri, tahminlerin yaklaşık 540 milyon dolar üzerinde, %27 artarak 4,19 milyar dolara çıktı.

Toplam gelir, hem ticaret hem de yatırım bankacılığındaki kazanımlarla desteklenerek %10 artarak 10,71 milyar dolara çıktı.

Banka, çeyrekteki artan işlem gelirlerinin, bir önceki yıla kıyasla varlık ve servet yönetimi gelirlerindeki hafif düşüşü telafi ettiğini belirtti.

JPMorgan Chase gelirinde %8’lik bir artışla 46,01 milyar dolara ulaştı. Sadece ticaret geliri %48 artarak 3,8 milyar dolara çıktı ve yine Wall Street beklentilerini aştı.

Morgan Stanley de güçlü bir çeyrek geçirdi; hisse senedi işlem geliri %45 artışla 4,13 milyar dolara çıktı.

Bankanın toplam kazancı yüzde 26 artışla 4,32 milyar dolara, hisse başına 2,60 dolara çıktı.

Dalgalanma, yatırım bankacılığında durgun faaliyetlere yol açtı

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Güçlü mali performansa rağmen banka müdürleri görünüm konusunda temkinli davrandıklarını belirttiler.

JPMorgan Chase CEO’su Jamie Dimon, “Ekonomi, vergi reformu ve düzenlemelerin kaldırılmasının potansiyel olumlu etkileri ile tarifeler ve ticaret savaşlarının potansiyel olumsuz etkileriyle önemli bir türbülansla karşı karşıya” dedi.

“Her zaman olduğu gibi en iyisini umuyoruz ancak firmayı çok çeşitli senaryolara hazırlıyoruz.”

Goldman Sachs CEO’su David Solomon da yıl başından bu yana iş ortamının önemli ölçüde değiştiği uyarısında bulundu.

Solomon, “Kurumsal CEO’lar ve kurumsal yatırımcılar da dahil olmak üzere müşterilerimiz, önemli kararlar alma yeteneklerini kısıtlayan önemli yakın ve uzun vadeli belirsizlikten endişe duyuyorlar” dedi.

Solomon, JPMorgan ve Morgan Stanley’deki meslektaşlarının dile getirdiği endişeleri dile getirerek, artan piyasa oynaklığının kurumsal müşterileri anlaşma yapma planlarını ertelemeye veya yeniden gözden geçirmeye yönelttiğini belirtti.

Pazartesi günü analistlere yaptığı açıklamada, “Yatırım bankacılığında, oynak ortam, yıl başında beklediğimiz seviyelere kıyasla daha durgun bir faaliyete yol açtı” dedi.

Kargaşa zamanlarında bilindik bir model

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Mevcut ticari kazanç daha önce de benzer olaylarla karşılaşıldı.

Geçmişte yaşanan jeopolitik ve ekonomik stres dönemlerinde, sermaye piyasası faaliyetleri güçlü olan bankalar genellikle işlem gelirlerinde artış gördüler.

2018 yılında ABD-Çin ticaret savaşı sırasında Goldman Sachs, hisse senedi işlem gelirinde yıllık bazda %17 artış kaydederken, JPMorgan ve Morgan Stanley de piyasa faaliyetlerindeki artıştan faydalandı.

Benzer kalıplar, 2016’daki Brexit referandumu sırasında ve 2020’deki COVID-19 salgınının ilk aylarında da görülmüştü; bu dönemlerde işlem masaları aşırı piyasa dalgalanmalarından yararlanmıştı.

2020’nin 2. çeyreğinde JPMorgan’ın piyasalar ve menkul kıymet hizmetleri geliri %77 artarken, Citigroup’un hisse senedi işlem geliri yıllık bazda %41 arttı.

Bu dönem, yatırımcıların pandemi kaynaklı ekonomik şoka hızla uyum sağlamasıyla rekor işlem hacimlerine tanıklık etti.