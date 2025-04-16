Kripto paralar sınırlı fiyat hareketleri kaydederken, Ardor (ARDR) önemli yükselişlere tanık oldu ve geçtiğimiz hafta yüzde 150’nin üzerinde değer kazandı.

Büyük fiyat artışı, Binance’in altcoini 2. “Listeden Çıkarma Oyu” grubuna dahil etmesinin ardından ortaya çıktı.

Oylama bugün, 16 Nisan’da sona erecek.

Duyuru ARDR’yi 0,06055 dolara düşürürken, altcoin hızla toparlanarak bugün 0,1555’lik zirveye ulaştı – yaklaşık %157’lik bir artış.

Binance’in, düşük hacim ve azalan likidite nedeniyle düşük performans gösteren varlıklara ilişkin kripto topluluğunun duygularını ölçmek için “Listeden Çıkarma Oyu” mekanizmasını tanıttığı dikkat çekici.

Borsadan çıkış gelişmeleri karamsarlığa yol açarken, ARDR’nin fiyatı tüm olasılıkları alt üst etti.

Binance’in potansiyel liste dışı kalmasıyla birlikte şevk artıyor

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Binance, aktif olmayan ve düşük fayda sağlayan token’ları kaldırarak işlem platformunu temizlemek amacıyla 2025’in başlarında “Listeden Çıkarma Oyu” programını başlattı.

Ancak hangi projenin kalmaya değer olduğuna kullanıcıların karar verme hakkı var.

Bu arada, Ardor token’ı son oylama turunda gösteriyi çaldı. Altcoin, olumsuz duygulara rağmen yükseliş trendlerini sürdürdü.

Haberin ardından yatırımcılar panik satışı yapmak yerine altcoine spekülatif ilgi gösterdi.

ARDR oylama süreci boyunca yüksek seviyesini korudu.

Günlük grafikte yaklaşık %140’lık bir artışın ardından altcoin 0,1440 dolarda geziniyor.

24 saatlik işlem hacminde %1.100’ün üzerinde artış, yatırımcı ve traderların Ardor’a olan ilgisinin arttığına işaret ediyor.

Chart by Coinmarketcap

Ayrıca, %350’lik hacim-piyasa değeri oranı, varlıkta büyük bir likidite ve iyimserliğin varlığını teyit ediyor.

Kripto para meraklıları, Binance’in kararını kısa vadeli kazançlardan yararlanmak için bir fırsat olarak değerlendirdi.

Ayrıca, borsadan çıkma kararı uzun süredir şirkette olan oyunculara Ardor’un baskın potansiyelini hatırlatmış olabilir.

Ardor blockchain’ini anlamak

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Ardor, işletmelerin güvenliği veya merkeziyetsizliği etkilemeden kendi alt zincirlerini oluşturmalarına olanak tanıyan çok zincirli bir blok zinciridir.

Proje 2018’deki lansmanından bu yana ana akım ilgiyi çekmekte zorlansa da, teknolojisinin yıllar içinde evrim geçirdiği muhtemel.

Dolayısıyla Binance’in borsadan çekilme kararı, kripto para yatırımcılarına ve yatırımcılarına ARDR’nin potansiyelini hatırlatmış olabilir.

Altcoin’in muazzam arzı ve düşük piyasa değeri, onu kripto para sektöründe olağan bir eğilim olan spekülatif pompalama için kazançlı bir token haline getirdi.

Sonuç olarak, Binance’in borsadan çıkma hikayesi ortasında Ardor’un yaşadığı dramatik yükseliş, kripto paraların öngörülemezliğini ortaya koyuyor.

Endişelere yol açabilecek şey, spekülasyon, ironi ve nostaljiyle körüklenen fiyat artışlarının önemli bir tetikleyicisine dönüştü.

Ancak ARDR’nin mevcut yapısı oynaklığın yüksek kalması nedeniyle dikkatli olunmasını gerektiriyor.

Ayrıca, oylama sonucu Ardor’un lehine olmazsa borsadan çıkma riskleri de devam ediyor.

Ayrıca, kripto paralardaki şaşırtıcı fiyat artışlarını genellikle önemli düşüşler takip eder.

ARDR boğaları, büyük yükselişin ardından ivme kaybedebilir ve belirleyici bir yörünge öncesinde geri çekilmeleri tetikleyebilir.

Önümüzdeki seanslarda Ardor’un performansını, hakim olan genel piyasa koşulları da etkileyebilir.

Bitcoin’in 85 bin doların üzerinde kapanış yapamamasıyla dijital varlıklar düşüş eğilimi gösteriyor.