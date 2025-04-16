İngiliz iş malzemeleri grubu Bunzl’ın hisseleri, şirketin Kuzey Amerika bölümündeki kötüleşen performansı gerekçe göstererek 2025 tahminlerini düşürmesi ve hisse geri alım programını durdurmasının ardından Çarşamba günü sert düşüş yaşadı.

Hisse senedi yüzde 25,7 düşüşle son yılların en büyük günlük düşüşünü yaşadı ve 2020 yılının ortalarından bu yana en düşük seviyeye ulaştı.

İngiltere, Avrupa ve Kuzey Amerika’daki işletmelere ambalaj, temizlik malzemeleri ve kişisel koruyucu ekipman gibi günlük ürünler tedarik eden Londra merkezli şirket, revize tahmininin olası ABD tarifelerinden kaynaklanabilecek herhangi bir etkiyi hariç tuttuğunu söyledi.

Bu tarifeler küresel piyasaları sarstı ve uzayan bir ticaret savaşı korkusunu artırdı, şirketin ileriye dönük yönlendirmesini daha da belirsiz hale getirdi.

Bunzl, sabit döviz kurları üzerinden 2025 yılında yalnızca ılımlı bir gelir artışı bekliyor ve grup faaliyet marjının 2024’teki %8,3 seviyesinden %8’in biraz altına düşeceğini öngörüyor.

Şirket ayrıca 2025 yılı için daha önce açıkladığı 200 milyon sterlinlik hisse geri alım programını yılın geri kalanında durduracağını duyurdu.

Şu ana kadar yaklaşık 115 milyon sterlin değerinde hisse geri satın alındı. Yönetim, duraklamanın artan maliyet baskıları ortasında finansal esnekliğe öncelik verme ihtiyacını yansıttığını söyledi.

Kuzey Amerika’daki karşı rüzgarlar çok ağır basıyor

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Şirketin CEO’su Frank van Zanten, şirketin birinci çeyrekteki performansının beklentilerin altında kaldığını kabul etti.

“Bu zorlu ticaret ortamında ilk çeyrekteki performansımızdan hayal kırıklığına uğradım” dedi.

Van Zanten, grubun en büyük iş segmentinde sonuçları iyileştirmeyi amaçlayan liderlik değişiklikleri ve maliyet tasarrufu önlemleri uyguladığını ve ilerlemenin 2026 yılına kadar gözle görülür hale gelmesinin beklendiğini sözlerine ekledi.

Bunzl, ağırlıklı olarak market ve gıda hizmeti müşterilerine hizmet veren Kuzey Amerika operasyonlarında gelir kaybı bildirdi.

Şirket, enflasyonist baskılara yanıt olarak bazı günlük kullanım ürünlerinin fiyatlarını artırmış olsa da, bu çabalar zayıf hacimleri tam olarak telafi edememiş ve bu da daha sıkı faaliyet marjlarına yol açmıştır.

Analistler beklentilerini revize ediyor, büyüme varsayımlarını sorguluyor

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Açıklamanın ardından Peel Hunt, tahminlerini gözden geçirdi ve ilk değerlendirmeler, 2025 yılı için vergi öncesi kârda olası %10’luk bir düşüşe işaret etti.

Analistler ayrıca geri alımın askıya alınmasının hisse başına kazanç tahminlerini bir miktar kötüleştirebileceğini kaydetti.

Daha önce yatırımcıları sınırlı yükseliş potansiyeli konusunda uyaran Jefferies’ten Ryan Flight, güçlü bir organik toparlanma yönündeki genel varsayımın aşırı iyimser göründüğünü söyledi.

“Ortak kanıya göre organik büyümedeki toparlanma hâlâ çok iddialı ve ilham verici olmaktan uzak kalacak” diye yazdı.

Hargreaves Lansdown analistleri, Bunzl’ın 2024 yılı tam yıl sonuçlarının ardından Mart ayında yayınladıkları notta, şirketin önemli olumsuzluklara rağmen dayanıklılık gösterdiğini söyledi.

Şirketin marj yönetimi ve nakit yaratma modelini övdüler ancak son dönemdeki büyümenin büyük ölçüde satın almalardan kaynaklandığını kabul ettiler.

Bunzl’ın kilit pazarlarının çoğunda enflasyonun azalması ve fiyatların düşmesiyle organik büyüme hâlâ zor görünüyor ve bu durum, kısa vadede performansı artıracak anlaşmalar üzerinde baskı yaratıyor.