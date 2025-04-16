Kanada Merkez Bankası, küresel ticaret belirsizliği nedeniyle faiz oranını %2,75’te tuttu

Kanada Merkez Bankası Çarşamba günü politika faizini %2,75’te sabit tuttu ve bu, üst üste yedi faiz indiriminin ardından ilk kez ara verme anlamına geliyor.

Bankanın Çarşamba günü yaptığı açıklamaya göre, bu karar, ABD ticaret politikasındaki büyük değişiklikler ve enflasyon endişeleri nedeniyle artan ekonomik belirsizlik ortamında alındı.

Merkez bankası ayrıca ABD’deki tarifelere ilişkin belirsizliğin, şu aşamada standart ekonomik tahminlerde bulunmayı imkansız hale getirdiğini belirtti.

Ekonomik büyüme için iki senaryo

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MPR (Para Politikası Raporu) ayrıca ABD ticaret politikasının izleyebileceği iki farklı yolu ve bunun Kanada’nın ekonomik sağlığı üzerinde yaratabileceği etkiyi temsil eden iki senaryoyu da içeriyor.

Bu ilk senaryo yüksek belirsizlik içeriyor ancak tarifelerin kapsamını da sınırlandırıyor.

Bu senaryoda, Kanada’nın büyümesi yakın vadede yavaşlayacak, ancak enflasyon Banka’nın %2 hedefinin yakınında kalacak.

Bu durumda hafif tarifeler Kanada’yı daha büyük ekonomik sıkıntılardan kurtarabilir.

Diğer senaryoda ise uzun sürecek bir ticaret savaşı Kanada’yı resesyona sürükleyecek.

Bu da önümüzdeki yıl enflasyonun yüzde 3’ün üzerine çıkması anlamına gelecek.

Bu bölünme daha geniş bir gerçeğin belirtisidir: ABD’de ticaret politikası görünümüne ilişkin belirsizlik ve politikalardaki değişikliklerin dikkat çekici hızı, ekonomik tahminleri özellikle zorlaştırmaktadır.

Küresel ekonomik bağlam

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Küresel ekonomik ortam karmaşıktır; 2024 sonlarında güçlü büyümeye dair işaretler yerini yeni risklere bırakır.

ABD ekonomisi yavaşladıkça ve politika belirsizliği arttıkça, ruh hali önemli ölçüde kötüleşti.

Avro Bölgesi’nin büyüme hızı, büyük ölçüde imalat sektöründeki kalıcı aksaklıklardan dolayı 2025 yılı başında ılımlı seyrediyor.

Çin, 2024’ün sonunda iyi bir performans gösterdi ancak son göstergeler küçük bir düşüşe işaret ediyor.

Ticaret politikası açıklamalarının yarattığı belirsizlik, finans piyasalarında büyük bir oynaklığa yol açarak yatırım kararlarını zorlaştırıyor ve tüketim ve kurumsal yatırım gibi daha geleneksel ekonomik kalkınma kaynaklarını sınırlandırıyor.

Kanada’nın ekonomik yavaşlaması

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Kanada’da ekonomik göstergeler önemli bir düşüşe işaret ediyor. Tarifelerin ve ticaret endişelerinin etkileri daha belirgin hale geldikçe tüketici ve kurumsal güven sarsılmış görünüyor.

Tüketim, konut yatırımları ve işletme harcamaları gibi temel sektörlerin tamamı yılın ilk çeyreğinde zayıflama belirtileri gösterdi.

Ayrıca, ticaret gerginlikleri iş piyasasını olumsuz etkiledi; Mart ayında istihdam rakamları düştü ve işletmeler işe alım faaliyetlerini azaltma planlarını duyurdu.

Ekonomik canlılığın temel göstergelerinden biri olan ücret artışlarının da son dönemde yavaşlaması ekonomik tabloyu daha da karmaşık hale getiriyor.

Baskılar sürüyor; enflasyon Mart ayında %2,3’e ulaştı; bu oran Şubat ayına göre biraz düşük olsa da Ocak ayındaki MPR’de %1,8’den yüksek.

Enflasyon dinamiklerinde yol almak

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Kanada Merkez Bankası, ilerledikçe enflasyon dinamiklerine odaklanacak. Nisan ayında tüketici karbon vergisi kaldırılacak ve bu da muhtemelen TÜFE enflasyonunu biraz düşürecek.

Kanada Merkez Bankası’nın faiz oranlarındaki çıkmazı, ticaret belirsizlikleri, farklı enflasyon beklentileri ve kötüleşen ekonomik göstergelerle birlikte parçalı bir politika ortamı yaratıyor.

Firmaların ve tüketicilerin istikrarsız makroekonomiye uyum sağlamakta zorlandığı bir ortamda, ekonomik kalkınmanın uzun vadeli sonuçlarının ne olacağı belirsizdir.

Piyasa katılımcıları, iyileşmelerin hızla gerçekleşmesi nedeniyle önümüzdeki aylarda oynaklık bekliyor.

Genel olarak önümüzdeki aylar küresel ekonomi ve yeni ticaret politikası açısından kritik önem taşıyacak.