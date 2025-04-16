Oklahoma, stratejik Bitcoin rezervi kurma planlarını resmen reddeden son ABD eyaleti oldu.

Oklahoma Eyalet Meclisi’nden alınan verilere göre, Temsilciler Meclisi Tasarısı 1203 (HB1203), pazartesi oturumunda 6-5’lik yakın bir oylamayla Senato Gelir ve Vergilendirme Komitesi’nden geçemedi.

Karar, devletin Bitcoin’i kamu fonu yatırım stratejisinin bir parçası olarak benimseme yönündeki yasama çabalarına fiilen son veriyor; şu anda inceleme altında olan başka hiçbir yasa tasarısı bu tür önlemleri önermiyor.

Stratejik Bitcoin Rezerv Yasası olarak da bilinen HB1203, Ocak ayında Temsilci Cody Maynard tarafından sunulmuştu.

ABD genelinde şu anda incelenmekte olan birçok yasa tasarısı gibi bu yasa tasarısı da, Eyalet Maliye Bakanlığı’nın Genel Fon, Gelir İstikrar Fonu ve Anayasa Rezerv Fonu da dahil olmak üzere önemli eyalet hesaplarından gelen fonların %10’una kadarını Bitcoin, stablecoin’ler ve piyasa değeri 500 milyar doları aşan diğer dijital varlıklara yatırmasına izin vermeyi öneriyor.

Maynard’ın tasarısı Bitcoin’i enflasyona ve siyasi müdahaleye karşı bir koruma olarak konumlandırmayı amaçlıyordu. Ona göre Bitcoin bir tür finansal egemenliği temsil ediyor. O zamanlar şöyle demişti:

Bitcoin, bürokratların satın alma gücümüzü basmasından özgürlüğü temsil eder. Merkezi olmayan bir para biçimi olarak Bitcoin, hükümet kuruluşları tarafından manipüle edilemez veya yaratılamaz. Finansal özgürlüğe ve sağlam para prensiplerine inananlar için nihai değer deposudur.

Tasarıda ayrıca dijital varlıkların stake edilmesine ilişkin hükümler yer alıyor ve hatta devlet emeklilik portföyleri içerisinde kripto seçenekleri sunulması bile öneriliyor.

Oklahoma Temsilciler Meclisi’nde 77’ye karşı 15’lik ve komitede 12’ye karşı 2’lik oylama gibi erken engelleri aşmasına rağmen, yasa tasarısı Senato’da tepkiyle karşılandı.

Her iki partiden milletvekilleri endişelerini dile getirdi ve bu da nihayetinde reddedilmesine yol açtı. Altı “Hayır” oyu arasında Cumhuriyetçiler Todd Gollihare, Chuck Hall, Brent Howard ve Dave Rader ile Demokratlar Julia Kirt ve Mark Mann vardı.

Bu gelişme , Utah’ın geçen ay benzer bir girişimden çekilmesini yakından takip ediyor. Utah, başlangıçta eyaletin seçili fonların %5’ine kadarını Bitcoin ve diğer üst düzey kripto para birimlerine yatırmasına izin veren 230 Numaralı Yasa Tasarısı aracılığıyla daha muhafazakar bir yaklaşım önermişti.

Ancak Mart ayının başlarındaki son tartışmalar sırasında, yasa koyucular Bitcoin rezerv maddesini tamamen kaldırdı. Değiştirilen yasa tasarısı daha sonra, Senatör Kirk A. Cullimore gibi sponsorlar tarafından erken benimseme riskleri konusunda endişeler dile getirildikten sonra kripto hükmü olmadan kabul edildi.

16 Nisan itibarıyla Montana, Kuzey Dakota, Pensilvanya, Güney Dakota ve Wyoming gibi beş eyalet daha eyalet düzeyinde bir Bitcoin rezervi kurulması yönündeki yasama çabalarını reddetti.

Daha fazla eyalet Bitcoin rezervi öneriyor

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Bu ayın başlarında, New Hampshire Bitcoin rezerv planlarıyla ilerleyen son eyalet oldu. 10 Nisan’da, kanun koyucular sıkı bir 192-179 oyla Meclis Tasarısı 302’yi geçirdi ve bu, Bitcoin rezerviyle ilgili bir yasa tasarısını yasama meclisinden geçiren dördüncü ABD eyaleti oldu.

Bu arada Arizona, Bitcoin rezerv yarışında öncü olmaya devam ediyor. Tasarılarından ikisi, SB1373 ve SB1025, Mart ayında Meclis Kuralları Komitesi’nden geçti.

Başka bir yerde, Teksas aktif olarak eyalet tarafından yönetilen bir Bitcoin rezervinin oluşturulmasını takip ediyor. Teksas Stratejik Bitcoin Rezervi ve Yatırım Yasası olarak bilinen Senato Tasarısı 21, Bitcoin’i finansal bir varlık olarak tutmaya adanmış, eyalet hazinesinin dışında özel bir fon kurulmasını öneriyor.

Bitcoin mevzuatını takip eden Bitcoin Laws’a göre, 20 ABD eyaletinde 40 stratejik Bitcoin rezerv tasarısı yürürlükte.