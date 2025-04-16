OPEC, Irak, Kazakistan ve diğerlerinden güncellenmiş üretim kesintisi telafi planları aldı

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC), Çarşamba günü yaptığı açıklamada, ittifaka üye ülkeler Irak ve Kazakistan ile diğer ülkelerden, petrol üretiminde ek kesintiler uygulanmasına yönelik stratejilerini ayrıntılarıyla açıklayan revize planlar aldıklarını duyurdu.

Bu kesintilerin, örgütün önceki aylarda belirlediği mutabakata varılan kotaların ötesinde gerçekleşen aşırı üretimi telafi etmesi amaçlanıyor.

Bu hamle, OPEC’in üretim seviyelerinin önceden belirlenen hedeflerle uyumlu olmasını sağlayarak küresel petrol piyasasında istikrarı koruma taahhüdünü gösteriyor.

OPEC, aşırı üretim sorununu ele alarak ve düzeltici tedbirler uygulayarak, petrol fiyatlarının daha da düşmesine ve petrol üreten ülkelerin ekonomilerinin olumsuz etkilenmesine yol açabilecek aşırı arzın önüne geçmeyi amaçlıyor.

OPEC ve Suudi Arabistan ile Rusya’nın da aralarında bulunduğu müttefikleri, 2022’nin sonlarından bu yana petrol üretiminde ciddi kesintiler uyguluyor.

Şu anda kartel, günde yaklaşık 6 milyon varil ham petrolü piyasadan alıkoyuyor. Bu, toplam küresel petrol arzının yaklaşık %6’sına denk geliyor.

Bu kesintiler, Suudi Arabistan ve Rusya’nın da aralarında bulunduğu sekiz OPEC+ ülkesinin günlük 2,2 milyon varillik gönüllü üretim kesintisini de içeriyor.

OPEC’in resmi açıklamasına göre, güncellenen tazminat planı, bu aydan itibaren 2026 Haziran ayına kadar geçerli olmak üzere, günlük üretim kesintilerini 196.000 varilden 520.000 varile çıkarıyor.

Önceki planda ise günlük 189 bin varilden 435 bin varile kadar daha düşük kesintiler söz konusuydu.

(Numbers in million barrels per day), Source: OPEC

Petrol fiyatları destek bulacak

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Planlanan üretim kesintilerinin tam olarak uygulanması halinde petrol piyasasına daha fazla destek sağlanacaktır.

Bunun nedeni, bu kesintilerin, diğer OPEC+ üyelerinin Mayıs ayında planladıkları günlük 411.000 varillik üretim artışını büyük ölçüde dengeleyecek olmasıdır.

OPEC+ ittifakının sekiz üyesi, bu ayın başlarında sürpriz bir hamleyle, ham petrol üretimini Mayıs ayında günlük 411.000 varil artırmayı kabul etti. Bu, duyguları etkiledi ve bunun sonucunda petrol fiyatları düştü.

Kartelin, günlük 2,2 milyon varillik gönüllü üretim kesintilerini Nisan ayından itibaren günlük 135 bin varillik üretim artışıyla sonlandırmaya başlaması planlanıyor.

Piyasa Mayıs ayında da benzer bir yükseliş bekliyordu.

Ancak uzmanlar, OPEC+ ittifakı içindeki üye ülkelerin telafi planları nedeniyle üretim artışının sınırlı kalacağını söylüyor.

Yazının yazıldığı sırada Intercontinental Exchange’de Brent ham petrolün varil fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 2 artarak 66,01 dolardan işlem görüyordu.

En büyük aşırı üreticiler

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OPEC’in Çarşamba günü açıkladığı telafi planlarına göre, kesintilerden Suudi Arabistan, Rusya, Irak, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Kazakistan ve Umman olmak üzere yedi üye sorumlu.

Cezayir de tabloya dahil edilmiştir ancak zorunlu bir kesintisi yoktur. Mayıs ayında yedi üyeden altısı günde toplam 378.000 varil kesinti yapacaktır.

OPEC+, üye ülkelerin mutabık kalınan üretim kesintilerine uymaması nedeniyle planını birkaç kez revize etti.

OPEC’in en büyük aşırı üreticisi olan Irak, telafi kesintilerini karşılamak için çabalarını artırmayı planlıyor. Reuters raporuna göre, Irak’ın Mayıs sevkiyatları için müşterilere yaptığı ham petrol tahsisleri önemli ölçüde düşük.

OPEC basın bülteninde yer alan tabloda, Haziran 2026’ya kadar telafi edilmesi gereken en fazla üretim fazlasının Irak’ta günlük 1,93 milyon varil, Kazakistan’da ise günlük 1,3 milyon varil olacağı belirtildi.