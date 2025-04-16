Raydium’un token lansman aracı yayına girdi, RAY geri alımlarıyla Pump.fun’a meydan okuyor

Solana’nın önde gelen merkezi olmayan borsası Raydium, geliştiriciler, içerik oluşturucular ve tüm Web3 topluluğu için “hepsi bir arada token Launchpad” olan LaunchLab’ı resmen yayınladı.

Bu hamle, daha önce birlikte çalışan Solana ürünleri Raydium ve Pump.fun arasındaki mücadelenin son tırmanışını temsil ediyor.

Raydium, Mart ayının ortasında LaunchLab’ı ima ederek Pump.fun ile rekabet edecek benzersiz özellikler vadetmişti.

Bu işlevlerden biri de LaunchLab’in işlem ücretlerinin %25’inin DEX’in yerel parası RAY’i geri satın almak için kullanılmasıdır.

Raydium ve Pump.fun’ın rekabeti

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Pump.fun, meraklıların birkaç tıklamayla meme token’ları oluşturup piyasaya sürmelerine olanak tanıyan bir platform sunuyor.

DEX PumpSwap’ı piyasaya sürmeyi planlamasının ardından kripto topluluğunun dikkatini çekti ve bu da artık Raydium’a güvenmemek anlamına geliyordu.

PumpSwap’ın piyasaya sürülmesinden önce, Pump.fun’da oluşturulan dijital paralar, Binance ve Coinbase gibi önde gelen işlem platformlarına ulaşmadan önce Raydium’a geçiyordu.

Ancak PumpSwap bunu değiştirdi ve Pump.fun’ın Solana’nın çeşitli meme dünyasında hacminden, likiditesinden ve kültüründen yararlanma amacını vurguladı.

Bu bağlamda Raydium’un LaunchLab’ı bir karşı saldırı niteliğindedir.

Pump.fun, pump-and-dump projelerini teşvik ettiği için eleştirilere maruz kalırken, LaunchLab uzun vadeli potansiyeli olan varlıkları piyasaya süren ciddi inşaatçılara öncelik veriyor.

Raydium’un son teklifi bir token lansman aracından daha fazlası. Yaratıcıları teşvik etmek için teşvikler sunuyor.

Örneğin, RAY’in işlem ücretlerinin %25’i üzerinden geri satın alınması, altcoinin büyümesini destekleyecektir.

Ayrıca, geliştiriciler gelişmiş dağıtımın keyfini çıkaracaklar. Ekip şunları belirtti:

LaunchLab, ekiplerin daha hızlı yineleme yapmasına yardımcı olurken aynı zamanda 1. günde dağıtım sağlar. Entegre fırlatma rampaları, platformlarında oluşturulan token’ları tüm işlem terminalleri ve uygulamalarıyla görünür hale getirirken aynı zamanda LaunchLab kullanıcı arayüzünde de görünür hale getirir.

RAY’in kullanım durumlarını güçlendirmek

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LaunchLab, RAY’in faydasını, çiftçilik ve stake etmenin ötesinde, işlem odaklı taleple yeni dinamiklerle artırmayı hedefliyor.

Varlık lansmanları ve takaslar dahil olmak üzere yeni araçlardaki tüm faaliyetler ücretlere katkıda bulunur.

Proje bu ücretlerin dörtte birini ise yerel token’ı geri satın almak için kullanacak.

Bu, LaunchLab’in öngörülen başarısının, RAY’in önümüzdeki dönemdeki büyümesiyle örtüştüğü anlamına geliyor.

Solana meme coin sahnesi genişlerken, Raydium geliştiriciler ve dijital varlık meraklıları için ödüllendirici ve daha yapılandırılmış bir ekosistem sağlamanın yanı sıra bundan faydalanmayı hedefliyor.

Token yaratıcıları, Raydium’un likiditesinden ve Solana’nın en iyi DEX’i olma statüsünden yararlanırken kurumsal düzeydeki Launchpad’e erişimin keyfini çıkaracak.

RAY fiyat görünümü

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Haber, yerel token’da yükseliş yönlü tepkileri tetikledi.

Piyasada karışık performanslar görülürken, RAY günlük grafikte ani bir şekilde %12’lik bir sıçrama yaparak 2,40 dolardan işlem gördü.

Chart by CoinMarketCap

24 saatlik işlem hacminde yüzde 200’ün üzerinde artış yaşanması, altcoine olan ilginin yeniden canlandığını gösteriyor.

LaunchLab kripto sektöründe popülerlik kazandıkça, tüm gözler ekosistemin tepkisine ve önümüzdeki seanslarda RAY’in potansiyel fiyat hareketlerine çevrilecek.