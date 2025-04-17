ABD hisseleri karışık açıldı: S&P 500, Nasdaq yükseldi, Dow 400 puan düştü

S&P 500 ve Nasdaq Composite endeksleri, haftanın son işlem günü olan perşembe günü yükselişle açıldı.

Ancak Dow Jones Sanayi Ortalaması, UnitedHealth’teki önemli düşüşün etkisiyle sert bir düşüş kaydetti.

UnitedHealth, Dow Jones Sanayi Ortalaması’ndaki en büyük ağırlıklı bileşendir.

S&P 500 %0,4, Nasdaq ise %0,4 değer kazandı.

UnitedHealth’in beklentilerin altında kazanç açıklaması ve yönlendirmeyi düşürmesinin ardından %17 düşmesiyle Dow 463 puan veya %1,2 düştü.

Şirket, 2025 yılına ilişkin hisse başına düzeltilmiş kar tahminini, hisse başına 29,50 ila 30 dolar olan önceki tahminden 26 ila 26,50 dolar aralığına revize etti.

LSEG verilerine göre analistler 2025 yılında hisse başına 29,73 dolar kar bekliyordu.

Teknoloji devi Netflix, perşembe günü açılışın ardından birinci çeyrek kazançlarını bildirmeye hazırlanıyor

Önemli endekslerin düşüş haftasına girmesi bekleniyor; piyasalar Cuma günü İyi Cuma dolayısıyla kapalıydı.

Dow ve S&P 500 sırasıyla yüzde 2’den fazla ve yüzde 1,2’den fazla düşüş yaşarken, Nasdaq’ta haftalık düşüş yüzde 2 civarında oldu.

Çarşamba günkü dik düşüş

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Perşembe günkü hareketler, teknoloji hisselerindeki büyük kayıpların öncülüğünde Çarşamba günü yaşanan sert satış dalgasının ardından geldi.

Dow Jones Sanayi Endeksi yaklaşık 700 puan düşerken, Nasdaq Bileşik Endeksi yüzde 3’ün üzerinde düşüş yaşadı.

Nvidia, ABD’nin H20 GPU’larını Çin ve diğer pazarlara ihraç etme kısıtlamalarıyla ilgili 5,5 milyar dolarlık üç aylık giderini açıklamasının ardından yaklaşık %7’lik düşüşle düşüşe öncülük etti.

Piyasalar ayrıca, Trump’ın tarifelerinin kısa vadede enflasyonu daha da yukarı çekebileceği ve “muhtemelen bizi hedeflerimizden daha da uzaklaştıracağı” uyarısında bulunan Fed Başkanı Jerome Powell’ın açıklamalarıyla da baskı altına alındı.

Powell, Fed’in istikrarlı fiyatlar ve maksimum istihdam arasındaki ikili görevini yönetmede “zorlu bir senaryoyla” karşı karşıya kalabileceğini belirtti.

Trump ve Powell yine tartışıyor

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Başkan Donald Trump, Perşembe günü Fed’in faiz oranlarını düşürmesi çağrısını yineledi ve Başkan Jerome Powell’ın görevden alınabileceğini öne sürdü.

Powell, Chicago Ekonomi Kulübü’nde yaptığı konuşmada, Fed’in, yönetim tarafından uygulanan tarifelerin enflasyonu kontrol etme ve ekonomik büyümeyi destekleme kararlarını zorlaştırması nedeniyle zorlu bir denge eylemiyle karşı karşıya olduğunu söyledi.

Powell, “Eğer böyle bir şey olursa, ekonominin her bir hedefe ne kadar uzak olduğunu ve söz konusu boşlukların kapanmasının beklendiği potansiyel olarak farklı zaman ufuklarını dikkate alırız” dedi ve Çarşamba günü piyasada yaşanan sert satış dalgasına katkıda bulundu.

Trump, Powell’ın politika kararlarını defalarca eleştirdi.

Bu ayın başlarında, yönetimin “Kurtuluş Günü” tarife duyurusundan iki gün sonra Trump, “Fed Başkanı Jerome Powell’ın Faiz Oranlarını düşürmesi için MÜKEMMEL bir zaman olacağını” yazdı. “O her zaman ‘geç’ kalır, ancak şimdi imajını değiştirebilir ve bunu da hemen yapabilir.”