Çekya hükümet yetkilileri, Perşembe günü yaptıkları açıklamada, ülkesinin tarihinde ilk kez Rus petrol kaynaklarından tam bağımsızlığa kavuştuğunu duyurdu.

Reuters’ın haberine göre, bu dönüm noktasına batıdan gelen TAL boru hattındaki kapasite yükseltmelerinin tamamlanması sayesinde ulaşıldı.

Çekya Başbakanı Petr Fiala, perşembe günü televizyonda düzenlediği basın toplantısında, ilk artırılmış petrol arzının boru hattıyla Çek Cumhuriyeti’ndeki merkezi petrol deposuna ulaştırıldığını duyurdu.

Artık Rus petrolüne ihtiyaç yok

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Fiala, Prag’ın 20 kilometre kuzeyindeki Nelahozeves’teki depoda yaptığı açıklamada, “Yaklaşık 60 yıl sonra petrol için Rusya’ya olan bağımlılığımız sona erdi” dedi.

Fiala şunları ekledi:

Çek Cumhuriyeti tarihinde ilk kez, petrol ihtiyacının tamamı Rusya dışındaki ülkelerden, tamamı da Batı’dan gelen yollarla karşılanıyor.

Çek hükümeti , ülkenin Ukrayna’yı işgal etmesinden bu yana Rusya’ya olan petrol bağımlılığını azaltmaya çalışıyor. Çek Cumhuriyeti’nin yıllık petrol ithalatının yaklaşık yarısı, onlarca yıldır Rusya’dan Druzhba boru hattıyla geliyor.

İtalya’nın Trieste limanından tankerlerle Almanya’ya petrol taşıyan Transalpine (TAL) boru hattı, geçen yıl sonunda Çek boru hattı operatörü MERO tarafından yenilendi.

Daha sonra petrol Ingolstadt-Kralupy-Litvinov (IKL) boru hattına aktarılarak Çek Cumhuriyeti’ne ulaştırılıyor.

TAL modernizasyonu sayesinde Çek Cumhuriyeti’nin yıllık ihtiyacı artık karşılanabiliyor ve mevcut kapasite yılda 8 milyon tona çıkarıldı.

Daha fazla tanker güvence altına alındı

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Çek rafineri şirketi Orlen Unipetrol, Mart ayında Druzhba boru hattının arzı durdurmasından bu yana üretimi sürdürmek için devlet rezervlerinden elde ettiği petrolü kullanıyor.

Şirket, kapasite artışının ardından şimdi TAL boru hattı üzerinden tam tedarike geçmeye hazırlanıyor.

Litvinov rafinerisi önümüzdeki hafta TAL boru hattı yükseltmesinden elde edilen Norveç ham petrolünü işlemeye başlayacak ve ham petrolün cuma günü ulaşması bekleniyor.

Çek Cumhuriyeti geçen yıl 6,5 milyon ton petrol ithal etti. Sanayi Bakanlığı istatistiklerine göre petrolün %42’si Druzhba üzerinden ithal edildi.

Bu oran, Rusya’nın petrol arzının yüzde 58’ine kadar ulaştığı önceki iki yıla göre düşüş gösteriyor.

Ülke 2024 yılında Azerbaycan ve Kazakistan’ın yanı sıra Norveç ve Guyana’dan da az miktarda petrol satın aldı.

Druzhba boru hattı kalacak

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MERO şirketi, Druzhba boru hattının ham petrolle dolu halde tutulmasını amaçladığını bildirdi.

Bu eylem, çeşitli kaynaklardan gelebilecek potansiyel gelecekteki petrol akışlarını karşılamak amacıyla gerçekleştiriliyor.

Bu potansiyel kaynaklardan biri de Druzhba boru hattına petrol tedarik edebilecek olan Ukrayna’nın Odessa limanıdır.

Çek petrol boru hattı operatörü MERO’nun müdürü Jaroslav Pantucek, Perşembe günü paydaşlara Druzhba boru hattının faaliyette olduğunu ve gerektiğinde petrol taşımacılığını yeniden başlatmaya hazır olduğunu garanti etti.

Mevcut jeopolitik belirsizliklere ve geleceğine ilişkin tartışmalara rağmen boru hattının altyapısı sağlam ve kullanıma hazırdır.

Pantucek, Druzhba boru hattının gelecekteki kullanımının şu anda çeşitli faktörler ve olası senaryolar dikkate alınarak değerlendirildiğini belirtti.

Bu değerlendirme muhtemelen jeopolitik gelişmelerin, enerji piyasası eğilimlerinin ve ilgili ülkelerin enerji güvenliği üzerindeki potansiyel etkilerinin analiz edilmesini içerecektir.

Moskova yanlısı tutumlarını sürdüren Macaristan ve Slovakya ise Druzhba boru hattıyla Rus petrolünü almaya devam etmek istiyor.