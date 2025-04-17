IMF Başkanı, ABD-Çin-AB ticaret gerginliği nedeniyle ekonomik belirsizlik konusunda uyardı

Uluslararası Para Fonu (IMF) Genel Müdürü Kristalina Georgieva, Perşembe günü yaptığı açıklamada, artan ticaret gerginlikleri ve piyasa oynaklığı nedeniyle küresel büyüme tahminlerini düşüreceğini, ancak küresel resesyonun olası olmadığını söyledi.

Georgieva, önümüzdeki hafta yapılacak IMF ve Dünya Bankası bahar toplantıları öncesinde Washington’daki IMF genel merkezinde yaptığı konuşmada, küresel ticaret sisteminin yeniden başlatılmasının ekonomik maliyetine vurgu yaptı.

Ticaret politikalarındaki öngörülemeyen değişimler

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Reuters’a göre IMF Başkanı, ticaret politikalarında beklenmedik ayarlamaların yaşandığı küresel ekonominin tablosunu çizdi.

Georgieva, hazırladığı açıklamalarda, “Kesintiler maliyet doğurur” dedi ve IMF’nin güncellenmiş görünümünün büyümede “dikkat çekici düşüşler” ve bazı bölgelerde daha yüksek enflasyon göstereceğini belirtti.

“Artık Kansas’ta değiliz” diyerek Oz Büyücüsü’nden alıntı yaptı ve benzeri görülmemiş bir belirsizlik ortamının altını çizdi.

ABD Hazine tahvili getiri eğrisindeki son değişiklikleri hatırlatarak, oynaklığın finans piyasalarında stres sinyallerini tetiklediği uyarısında bulundu.

Tarife artışları, küresel sonuçlar

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Georgieva, ABD’nin son dönemde uygulamaya koyduğu gümrük vergilerinin yanı sıra Çin ve Avrupa Birliği’nin misilleme amaçlı önlemlerinin küresel ekonomik gerginliği artırdığını söyledi.

Bu adımlar, ABD’nin fiili gümrük tarifelerini onlarca yıldır görülmemiş seviyelere çıkardı ve şu anda dünya çapında ekonomileri etkileyen karşı önlemleri tetikledi.

Georgieva, “Devler karşı karşıya gelirken, daha küçük ülkeler çapraz akıntılara yakalanıyor” dedi.

ABD, Avrupa Birliği ve Çin dünyanın en büyük üç ithalatçısı olduğundan, aralarındaki gerginlikler, özellikle sıkılaşan mali koşullara karşı zaten savunmasız olan küçük ve gelişmekte olan ekonomiler için geniş kapsamlı sonuçlar doğuruyor.

Kısa vadeli acı ve uzun vadeli riskler

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Bazı büyük ekonomilerin gümrük vergilerine tepki olarak iç yatırımlardan kısa süreli bir destek alabileceğini belirten Georgieva, ancak avantajların ortaya çıkmasının yavaş olduğu ve eşitsiz dağıldığı konusunda uyardı.

Uzun vadeli korumacılığın ise üretkenliğe ve yaratıcılığa zarar vermesi neredeyse kesindir.

Georgieva, “Korumacılık uzun vadede, özellikle küçük ekonomilerde üretkenliği aşındırıyor” dedi.

Hükümetlerin, sanayiyi dış rekabetten koruyarak inovasyonu ve girişimciliği engelleme riskiyle karşı karşıya kaldığını ileri sürdü.

Georgieva ayrıca hükümetlere ekonomik ve mali reformlara bağlı kalmaları çağrısında bulunarak, güvenilir ve çevik bir para politikası, etkili mali denetim ve düşük gelirli ülkelere yardım akışının güvence altına alınması gerektiğini söyledi.

Ayrıca gelişmekte olan ülkeler için döviz kuru esnekliğinin gerekliliğini vurgulayarak, bunun onların tekrarlayan küresel şoklarla başa çıkmalarına yardımcı olacağını ileri sürdü.

Georgieva, diplomasiye net bir çağrıda bulunarak, dünyanın önde gelen ekonomilerini müzakere masasına dönmeye ve gümrük vergileri ile gümrük dışı engellerin artışını tersine çevirirken açıklığı teşvik eden bir ticaret anlaşması oluşturmaya çağırdı.

“Daha dirençli bir dünya ekonomisine ihtiyacımız var, bölünmeye doğru bir sürüklenmeye değil,” diye yanıtladı. “Büyük ya da küçük tüm ülkeler, daha sık ve şiddetli şokların yaşandığı bir çağda küresel ekonomiyi güçlendirmek için kendi rollerini oynayabilir ve oynamalıdır.”