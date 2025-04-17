J Sainsbury PLC hisseleri Perşembe günü %4 artışla 257,8 peniye yükseldi ve FTSE 100 endeksinde en iyi performansı gösteren şirket oldu.

Bu yükseliş, İngiliz süpermarket devinin 2024/25 mali yılında perakende temel faaliyet karının %7,2 artışla 1,04 milyar sterline yükseldiğini gösteren tam yıllık mali sonuçlarını açıklamasının ardından geldi.

Bu sonuç, Sainsbury’s’in tek seferlik kalemler hariç yıllık işletme kârının 1 milyar sterlini aştığı ilk sefer oldu.

Hisse senedi fiyatındaki toparlanma, aynı zamanda Asda’nın fiyat indirimi duyurusunun İngiltere’deki gıda sektöründe satış dalgasını tetiklediği geçen ayki düşüşten tam bir toparlanma anlamına geliyor.

ABD’deki siyasi belirsizliğin etkisiyle genel piyasalarda yaşanan satış dalgası sırasında 223 peniye kadar gerileyen Sainsbury’s hisseleri, şu anda Asda’nın hamlesinden önce görülen seviyelerin üzerinde işlem görüyor.

Sonuçlar, Sainsbury’nin artan maliyetler ve tüketiciler arasında artan fiyat hassasiyetinin damga vurduğu zorlu bir ticaret ortamında iyi performans gösteren temel gıda perakende operasyonlarına odaklanmasını doğruluyor gibi görünüyor.

Kâr hedefine ulaşıldı ancak görünüm muhafazakar kalmaya devam ediyor

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Sainsbury’s vergi öncesi kârında %38,6’lık bir artışla 384 milyon sterline ulaştığını bildirirken, bu rakam gıda iş kolundaki güçlü performansla desteklendi ve mağaza içi kafelerin ve sıcak yemek tezgahlarının kapatılması gibi tek seferlik yeniden yapılandırma maliyetleri hariç tutularak düzeltildi.

Şirketin CEO’su Simon Roberts, şirketin kaydettiği ilerlemenin fiyat, ürün kalitesi ve müşteri hizmetlerine yapılan istikrarlı yatırımlara bağlı olduğunu söyledi.

“Müşterilerimize istediklerini sunma stratejimize sadık kalarak güçlü sonuçlar elde ettik: harika değer, kalite ve hizmet” dedi.

Şirket, rekor kıran performansına rağmen önümüzdeki yıla temkinli yaklaştı.

2025/26 mali yılı için perakende temel faaliyet karının yaklaşık 1 milyar sterlin olarak tahmin edildiği belirtilirken, analistlerin 1,08 milyar sterlinlik beklentisinin altında kaldığı ifade edildi.

Rehberde, devam eden enflasyon, daha yüksek işgücü ve tedarik zinciri maliyetleri ve İngiltere süpermarket sektöründe yoğunlaşan rekabet konusundaki endişeler yansıtılıyor.

Analistler rehberliğin “zayıf” olduğunu düşünüyor ancak piyasa istikrara kavuşursa yükseliş için alan öngörüyor

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Piyasa geçen yılki güçlü performansı memnuniyetle karşılarken, analistler görünüm konusunda karışık görüşler sundu.

Shore Capital analistleri Clive Black ve Darren Shirley, Sainsbury’s’in sağlam bir operasyonel pozisyonda olduğunu ve gıda perakendesindeki pazar payını artırmayı planladığını belirtti.

Ancak, zayıf rehberliğin değişen rekabet ortamında ihtiyatlı bir yaklaşımı yansıttığını kabul ettiler.

Müşterilerine yazdıkları notta, “Rehberlik, Asda’nın agresif stratejisinin ardından değer kimlik bilgilerini savunma konusunda kararlılık gösteriyor” ifadeleri yer aldı.

“Muhafazakar olabilir, ancak piyasa dinamikleri istikrara kavuşursa yükseliş için yer bırakıyor.”

RBC Capital Markets analistleri Manjari Dhar ve Richard Chamberlain, Sainsbury’nin geçmişteki güçlü performansı ve Tesco’nun tüm sektörde daha yüksek rekabet gücüne işaret eden son yorumları göz önüne alındığında, beklenenden düşük rehberliğin hayal kırıklığı yarattığını söyledi.

Interactive Investor’da piyasalar başkanı Richard Hunter, “Sektörün kendi başına bir ticaret savaşına girmek üzere olduğu bir dönemde, Sainsbury, biraz daha fazla ivmeyle mücadeleye hazırlanıyor ve bu da bir miktar koruma sağlayacak” dedi.

Sainsbury’nin zorlu rekabette manevra yapmasına yardımcı olacak görünüm

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İngiltere’deki süpermarket sektörü, pazar payı mücadelesinde fiyat indirimlerinin önemli bir silah olarak ortaya çıkmasıyla, artan rekabetin yaşandığı bir döneme girdi.

Asda’nın fiyat indirimi kararı sektörde dalga etkisi yarattı ve Sainsbury’s, Tesco ve Marks & Spencer gibi rakiplerini tepki göstermeye zorladı.

Analistler, Sainsbury’s’in görünümünün kasıtlı olarak ihtiyatlı olduğunu ve koşulların kötüleşmesi halinde manevra alanı sağladığını düşünüyor.

Hargreaves Lansdown’dan Aarin Chiekrie, rehberliği konsensüsün yaklaşık %8 altında “muhafazakar” olarak nitelendirdi ve bunun Tesco’nun dalgalı bir dönemde esneklik sunma yaklaşımını yansıttığını söyledi.

“Ancak tam kapsamlı bir fiyat savaşından uzak durarak, yıl ilerledikçe olumlu sürprizlere yer olabilir” diye ekledi.

Kısa vadeli belirsizliklere rağmen yatırımcıların Sainsbury’s’e yönelik güveni nispeten olumlu kalmaya devam ediyor.

LSEG verilerine göre, on üç analistten sekizi hisseyi “satın al” veya “daha yüksek” olarak derecelendirirken, ortalama fiyat hedefi 300p seviyesinde bulunuyor; bu da daha fazla yükseliş potansiyeli olduğunu gösteriyor.

Sainsbury’s önümüzdeki zorlu yıla hazırlanırken, hem ivme hem de temkinle mücadeleye giriyor gibi görünüyor.