ABD Başkanı Donald Trump’ın Avrupa Birliği de dahil olmak üzere onlarca ülkeye yönelik yeni gümrük vergilerini beklenmedik şekilde ertelemesinin ardından Avrupa borsaları Perşembe günü sert yükselişler kaydetti.

Karar, finans piyasalarında rahatlamaya yol açarken, FTSE 100 endeksi yüzde 4’ün üzerinde yükselerek aylardır görülen en büyük günlük kazancı kaydetti.

Ancak Londra’nın önde gelen borsa endeksindeki olumlu hava, süpermarket hisselerindeki sert düşüşlerle dengelendi.

Tesco ve Sainsbury’s, sektördeki fiyat savaşının derinleşmesine ilişkin artan endişelerin etkisiyle günün en çok gerisinde kalanlar oldu.

Tesco yoğun rekabet ve düşen kârlar konusunda uyarıyor

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Tesco hisseleri, perakendecinin giderek daha da acımasız bir pazarda mücadeleye hazırlanırken bu yıl kârlarının muhtemelen düşeceği uyarısında bulunmasının ardından, yüzde 7 veya 24,4p düşerek 310,8p’ye geriledi. Bu, Temmuz ayından bu yana en düşük seviye.

Şirket, cari mali yıl için 2,7 milyar ile 3 milyar sterlin arasında işletme karı öngörüyor. Bu rakam, şehrin yaklaşık 3,2 milyar sterlinlik beklentisinin oldukça altında.

İngiltere’nin en büyük bakkalı, “yoğun” bir rekabet ortamına hazırlandığını ve pazar payını korumak için esnekliğini korumayı planladığını söyledi.

Tesco’nun CEO’su Ken Murphy, enflasyonist baskılar ve artan işletme maliyetlerine rağmen, tüketiciler için değer yaratmaya yönelik yatırımlara devam etme niyetini vurguladı.

Şirket, görünümünde “Son birkaç ayda, İngiltere pazarındaki rekabet yoğunluğunun daha da arttığını gördük” ifadelerine yer verdi.

“Mevcut piyasa koşullarına yanıt vermek için bize esneklik ve ateş gücü sağlayan rehberlik sağlıyoruz.”

Tesco’nun uyarısı, rakip mağaza Sainsbury’s’in hisselerinin de yüzde 5 veya 12 peni düşerek 223,8 peniye gerilemesine neden oldu.

Asda’nın agresif indirimleri baskıyı artırıyor

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Fiyat savaşı korkuları, bu yılın başlarında süpermarket sektörünün 25 yıldır uyguladığı en büyük fiyat indirimi kampanyasını duyuran Asda’nın başkanı Allan Leighton önderliğindeki yenilenen hamlesiyle daha da alevlendi.

İndirim zincirleri Aldi ve Lidl’in hızlı yükselişini önlemeyi amaçlayan bu agresif fiyatlandırma stratejisi, köklü oyuncular için riskleri artırıyor.

Interactive Investor’da piyasalar başkanı Richard Hunter, “Süpermarketler kendi ticaret savaşlarına girmek üzere olabilir” dedi.

“Asda’nın fiyatlara yönelik agresif saldırısı, eğer tam olarak gerçekleşirse, sektör genelinde kârları muhtemelen azaltacaktır.”

Hunter, Tesco hisselerinin bu yıl Perşembe günkü işlemlerden önce, artan beklentiler ve belirsiz ekonomik ortam nedeniyle %10 düştüğünü belirtti. Karşı rüzgarların devam edeceği konusunda uyardı.

Tesco, zorluklara rağmen bir önceki mali yılda düzeltilmiş faaliyet karının %10,6 artışla 3,128 milyar sterline yükseldiğini, grup satışlarının ise %3,5 artışla 63,64 milyar sterline ulaştığını bildirdi.

Perakendeci ayrıca İngiltere’deki pazar payını da 2016’dan bu yana en yüksek seviyesi olan %28,3’e çıkardı.

Tesco, önümüzdeki dönemde artan giderleri karşılamak için yaklaşık 500 milyon sterlinlik maliyet tasarrufu hedeflediğini, buna Ulusal Sigorta katkılarında 235 milyon sterlinlik artışın da dahil olduğunu söyledi.

Analistler Tesco’nun risklere rağmen hala iyi bir konumda olduğunu söylüyor

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Yatırımcılar Tesco’nun ihtiyatlı görünümüne tedirginlikle tepki verirken, bazı analistler şirketin fırtınayı atlatacak kadar iyi konumda olduğunu öne sürdü.

Hargreaves Lansdown’da hisse senedi analisti olan Aarin Chiekrie, “ Son dönemde karlılığı olumsuz etkileyebilecek bir fiyat savaşı korkusu sektördeki hissiyatı olumsuz etkiledi, ancak henüz gerçekleşmedi.” dedi.

“Bir fiyat savaşı gerçekleşse bile, Tesco, Aldi fiyat eşleştirmesi ve Clubcard fiyatlarının müşterileri sadık tutması sayesinde uzun yıllardır içinde bulunduğu en rekabetçi konumda olduğunu düşünüyor. Ve son manşetlere rağmen, Asda’nın bu dinamiği bozacak finansal ateş gücüne sahip olduğu görünmüyor.”

Bu görüşü tekrarlayan Hunter şunları ekledi: “Yaklaşan mücadele Asda’nın kazanmasından ziyade Tesco’nun kaybetmesi için. Gerçek şu ki grubun pazar payı bir kez daha %28,3’e yükseldi, bu da en yakın rakipleri Sainsbury ve Asda’nın toplam payına eşit.”