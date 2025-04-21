Trump, Jerome Powell’ı görevden alırsa ABD ekonomisine ne olur?

Federal Rezerv dünyanın en güçlü merkez bankasıdır. Doları yönetir, küresel faiz oranlarını sabitler ve finansal istikrarda merkezi bir rol oynar.

Siyasi baskılardan bağımsızlığı, kurulduğu günden bu yana pazarlık konusu olmayan bir konu olarak ele alınmıştır.

Ancak şimdi bağımsızlık test ediliyor. Başkan Donald Trump’ın Fed Başkanı Jerome Powell’ı görevden alma seçeneklerine baktığı söyleniyor.

Trump bunu yaparsa, sonuçlar ABD ile sınırlı kalmayacak. Küresel piyasalar, para birimleri, kredi sistemleri ve ticaret akışları genelinde bir zincirleme reaksiyon tetikleyebilir.

Fed başkanının görevden alınması mümkün mü?

Copy link to section

Yasal olarak, Powell yalnızca “sebep gösterilerek” görevden alınabilir, politika anlaşmazlıkları nedeniyle değil. Ancak bu engele meydan okunuyor.

Trump’ın hukuk ekibi, diğer bağımsız kurumları da içeren bir Yüksek Mahkeme davasını test ediyor.

Mahkeme 1935 tarihli Humphrey’s Executor emsalini zayıflatır veya iptal ederse Trump, Powell’ı sebep göstermeden görevden alma yetkisine sahip olabilir.

Daha fazlasını okuyun: Trump’ın Federal Rezerv ile savaşı: Jerome Powell’ı kovmak için verilen hukuki mücadelenin iç yüzü

Trump, Powell’ın faiz oranlarını daha hızlı düşürmemesi nedeniyle “çok geç ve hatalı” olduğunu söyledi ve onu “çok hızlı” görevden alma yetkisine sahip olduğunu söyledi.

Beyaz Saray danışmanları, yeni yasal yorumlara göre işten çıkarmanın mümkün olup olmadığını araştırıyor.

Mahkeme yeşil ışık yakarsa, Powell’ın görevden alınması gerçek olabilir. Ve bu büyük bir maliyetle olur.

Powell giderse Fed’e ne olur?

Copy link to section

Powell tek kişilik bir merkez bankası değil. Para politikasını belirleyen 12 üyeli bir komiteye başkanlık ediyor.

Ancak onu görevden almak büyük ihtimalle bir istifa dalgasını tetikleyecektir.

Bu durum Trump’a kendisine sadık kişileri iktidara getirme ve Fed’i siyasi bir araca dönüştürme şansı veriyor.

Bunun anlık maliyeti merkez bankası bağımsızlığının çökmesi olacaktır.

Yatırımcılar artık enflasyonla mücadele veya ekonomik verilere dayalı para arzını yönetme konusunda Fed’e güvenmeyecek.

Merkez bankası yürütme organının bir parçası haline gelecektir. Sonuç, onarılması onlarca yıl sürebilecek bir güvenilirlik kaybı olacaktır.

Bunun en güzel örneği Türkiye’dir; Cumhurbaşkanı Erdoğan, faiz indirimlerine direnen Merkez Bankası yöneticilerini görevden aldı.

Sonuç, yüzde 70’in üzerinde enflasyon, serbest düşüşte bir para birimi ve sermaye çıkışı oldu.

Elbette ABD’de daha fazla yerleşik koruma var, ancak gidişat aynı olacaktır.

Piyasalar ne yapacak?

Copy link to section

Tahvil piyasası ilk tepkiyi verecek olan olacaktır. Yatırımcılar, enflasyon henüz %2 hedefine ulaşmamış olsa bile, Powell’ın yerine geçecek herhangi birinin Trump’ın faiz oranlarını düşürme çabalarını izleyeceğini varsayacaktır.

Bu, niceliksel genişlemeyle finanse edilen daha fazla hükümet borçlanması anlamına geliyor.

Yatırımcılar tahvilleri elden çıkardıkça hazine getirileri yükselecektir. Tahvil fiyatları düşecek ve bankalar, emeklilik fonları ve sigortacılar için büyük kağıt kayıpları yaratacaktır.

Likidite hızla tükenebilir. Hazine bonoları finansal piyasalarda teminat olarak kullanılır.

Değerleri düşerse, kurumlar borçlarını azaltmak zorunda kalacaktı. Bu, küresel olarak yayılabilecek bir kredi krizi yaratabilir.

Borsa muhtemelen ilk şoku yaşayacaktır. Referans olarak, ABD borsası küresel borsanın yaklaşık %60’ını oluşturmaktadır.

S&P 500’de sert bir satış dalgası yaşanabilir ve geçmişteki kriz anlarında görüldüğü gibi devre kesiciler devreye girebilir.

Yeni bir Fed başkanı faiz oranlarını düşürürse kısa bir toparlanma olabilir, ancak bu uzun sürmez. Artan getiriler, enflasyon ve politika odaklı bir Fed korkusu hisse senetlerini daha oynak bir bölgeye itecektir.

Dolara ne olacak?

Copy link to section

Kısa vadede dolar yükselebilir. Zorunlu tasfiyeler ve marj çağrıları dolar talebini geçici olarak artırabilir. Ancak uzun vadede tablo kararır.

Doların gücü güvene bağlıdır. Yatırımcılar ABD para politikasının artık uzun vadeli istikrar tarafından yönlendirilmediğine inanırsa, bu güven azalır.

Enflasyon beklentileri sabitlenemez hale gelir. Piyasalar Fed’in yükselen fiyatları kontrol altına almak için faiz oranlarını artırmayacağına inanırsa, enflasyon kendi kendini gerçekleştiren bir hale gelir.

Sonuç olarak dolar zayıflayacak, ithalat fiyatları yükselecek ve reel ücretler düşecek.

Dolar dünyanın rezerv para birimidir. Bu statüsünü kaybederse, her bir ekonomiyi etkileyecektir.

Ülkeler ve şirketler dolar yerine euro, yuan veya emtia destekli varlıklara yönelmeye başlayacaktır. Dolarsızlaşma kesinlikle hızlanacaktır.

Bu durum reel ekonomiyi nasıl etkiler?

Copy link to section

Konut piyasası kafa karıştırıcı bir bölünme yaşayabilir. Fed siyasi baskı altında faiz oranlarını düşürürse, ipotek oranları düşebilir ve daha zengin alıcılara geçici bir pencere verebilir.

Ancak artan enflasyon bu faydayı telafi edecektir. Çoğu insan için daha yüksek fiyatlar, daha sıkı kredi standartları ve piyasa istikrarsızlığı herhangi bir kazanımı ortadan kaldıracaktır. Ev sahibi olmak daha kolay değil, daha zor hale gelecektir.

Kredi piyasaları sıkılaşacaktır. Hazine tahvil getirileri, araç kredilerinden şirket borçlarına kadar her şeyin fiyatlandırılmasında kullanılır.

Eğer bu getiriler artık güvenilir görülmezse, risk primleri yükselir.

Şirketler daha yüksek borçlanma maliyetleriyle karşı karşıya kalacak. Kredi koşullarına karşı zaten hassas olan küçük işletmeler ilk etkilenenler olacak.

Yabancı doğrudan yatırım yavaşlar veya durur. Çokuluslu şirketler, para politikasının öngörülemez ve siyasallaştırılmış olduğu bir ülkede uzun vadeli planlar yapamazlar.

Son olarak, sermaye daha güvenli bölgelere doğru hareket ederken küresel ticaret akışları tamamen değişecektir.

Bu durum sistemi bozabilir mi?

Copy link to section

Fed’in kurumsal güvenilirliği, ABD ekonomik sistemindeki son bariyerlerden biridir.

Powell’ın görevden alınması, bu bariyerin bile artık siyasete konu olduğu mesajını verecektir.

Yatırımcılar ve politikacılar, genellikle gelişmekte olan piyasalara özgü olan “siyasi riski” ABD varlıklarına fiyatlandırmaya başlayacak.

Risk modelleri güncellenecektir. Kurumlar sermaye kontrollerini veya siyasi müdahaleyi ABD’ye maruz kalmalarının bir parçası olarak düşünmeye başlayabilirler.

G7 ülkeleri, dolar zayıflarsa küresel piyasaları istikrara kavuşturmak için bir yanıt koordine etmeyi düşünebilir. Bazıları halihazırda mevcut rezerv para birimi sistemine alternatifleri tartışıyor.

Karma bir para birimi sepetine veya özel çekme haklarına (SDR) sahip olma tartışmaları halihazırda tırmanıyor.

Uzun vadeli sonuçları nelerdir?

Copy link to section

Powell’ı görevden almak sadece bir merkez bankası başkanını değiştirmekle ilgili olmayacak. Federal Rezerv’in nasıl işlediğini ve ekonomide nasıl bir rol oynadığını tamamen değiştirecek.

Beyaz Saray’ın bir aracı haline gelirse, piyasalar uyum sağlayacaktır. Ancak belki de ABD’ye fayda sağlayacak şekilde değil.

Güven bir kez kaybolunca, onu geri kazanmak kolay olmuyor.

ABD, en istikrarlı ekonomik güç olmaktan çıkıp daha çok yüksek riskli bir borçlu gibi muamele gören bir konuma gelecektir.

Enflasyonu kontrol etmek daha zor olurdu. Sermaye çekmek daha zor olurdu. Ekonomik büyüme daha değişken olurdu.

Powell görevden alınırsa, piyasanın ilk tepkisi sert olabilir, ancak asıl tehlike uzun vadelidir.

Yatırımcılar, kurumlar ve yabancı hükümetler bunu sadece personel değişikliği olarak değil, rejim değişikliği olarak göreceklerdir.

Federal Rezerv artık küresel finans için bir çapa olarak görülmeyecek. Bir siyaset aracı olarak görülecek.

Ve bu bir dönemin sonu olacaktı.