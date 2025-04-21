Trump’ın Federal Rezerv ile savaşı: Jerome Powell’ı kovmak için verilen hukuki mücadelenin iç yüzü

Daha önce bağımsız bir kurum olan Federal Rezerv, artık Trump yönetimiyle birlikte siyasi tartışmaların bir parçası haline geldi.

Başkan Donald Trump, Fed Başkanı Jerome Powell’a yönelik saldırılarını artırdı ve Powell’ın görevden alınmasının “yeterince hızlı olamayacağını” iddia etti. Ancak konu yalnızca faiz oranlarıyla ilgili değil.

Trump, ABD hükümet kurumlarının yapısını, özellikle de Federal Rezerv’i yeniden şekillendirmeye çalışıyor.

Ama bu yasal mı? Zaten devam eden bir Yüksek Mahkeme davası ona ihtiyaç duyduğu yasal yetkiyi verebilir.

Peki bu noktaya nasıl gelindi?

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Trump’ın Jerome Powell ile olan aleni husumeti yıllar önce ilk döneminde başladı. Trump, Powell’ı 2018’de başkan olarak atamış olsa da, ilişkileri hemen bozuldu.

Trump o dönem borsayı canlandırmak için düşük faiz istiyordu. Powell ise enflasyon endişelerini öne sürerek faiz oranlarını yükseltti.

Trump, 2019 yılı boyunca ve 2020’deki pandemi yılında da defalarca sert çıkışlarda bulundu.

Powell’ı “düşman” olarak adlandırdı ve onu kovmayı önerdi. Hatta Beyaz Saray avukatlarından onun görevden alınması için yasal seçenekleri araştırmalarını istedi.

Ancak Powell her zaman kararlılığını korudu ve Fed’in bağımsız ve veri odaklı kalması gerektiği konusunda ısrarcı oldu.

2025’e geldiğimizde, çekişme yeniden alevlendi. Powell, yakın zamanda Trump’ın agresif tarifelerinin enflasyonu artıracağı ve büyümeyi yavaşlatacağı konusunda uyardı.

Trump, Powell’ı “siyaset yapmakla” suçlayarak ve görevden alınmasının “yeterince hızlı olamayacağını” söyleyerek yeni tehditlerle karşılık verdi.

Hukuki açıdan tehlikede olan ne?

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Hukuki mücadelenin merkezinde, Humphrey’s Executor olarak bilinen 1935 tarihli bir Yüksek Mahkeme kararı yer alıyor.

Bu dava, başkanların bağımsız düzenleyici kurumlardaki yetkilileri haklı bir sebep olmadan görevden alamayacağına dair kalıcı bir emsal oluşturdu.

Amaç, Fed gibi kurumları siyasi müdahalelerden korumaktı.

Ancak Trump bu emsalin bozulmasını istiyor. Yönetimi, bunun Anayasa kapsamındaki başkanlık yetkisini ihlal ettiğini savunuyor.

Başsavcı D. John Sauer’e göre, başkan, kendi gündemine karşı çıkan yetkililere yürütme yetkisi devretmek zorunda olmamalı.

Hukuki argüman, Yüksek Mahkeme’nin 2020 yılında 5’e karşı 4 oyla başkanın Tüketici Finansal Koruma Bürosu başkanını görevden alabileceğine karar vermesiyle ivme kazandı.

Ancak bu dava tek direktörlü bir kurumla ilgiliydi. Yedi üyeli bir kurul altında faaliyet gösteren Fed şimdiye kadar ulaşılamaz durumdaydı.

Şimdi Trump farklı bir dava kullanıyor. Bu dava, konuyu Mahkemeye geri getirmek için federal işçi kurullarını içeriyor.

Ve bu sefer etkileri çok daha geniş kapsamlı.

Bu Yüksek Mahkeme davası gerçekten Fed ile mi ilgili?

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Mahkemede görülen dava, Trump’ın Ulusal Emek İlişkileri Kurulu ve Liyakat Sistemleri Koruma Kurulu’ndan iki yetkiliyi görevden almasıyla ilgili.

İlgisiz gibi görünse de, ortaya çıkan sonuç Federal Rezerv de dahil olmak üzere tüm bağımsız kuruluşların nasıl yönetileceğini etkileyebilir.

Trump’ın avukatları Fed’in farklı olduğunu iddia ediyor. Benzersiz finansmanına, geçmişine ve yapısına işaret ediyorlar.

Mahkeme, geçmiş kararlarında Fed’in “farklı bir ligde” olduğunu kabul etmişti.

Yine de eleştirmenler, Mahkemenin Humphrey’nin Vasiyetname Yöneticisini zayıflatması veya iptal etmesi durumunda Powell’ın da görevden alınmasına kapı açacağını savunuyorlar.

Powell ise davanın Fed’i ilgilendireceğine inanmadığını söyledi.

Ancak görevden alınan yetkililerden biri olan eski NLRB Başkanı Gwynne Wilcox, Trump lehine bir kararın Fed’in bağımsızlığını tehlikeye atabileceği ve yatırımcı güvenini sarsabileceği konusunda Mahkemeyi uyardı.

Fed neden özel bir durum olmaya devam ediyor?

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Çoğu kurumun aksine, Federal Rezerv çok katmanlı yasal ve yapısal yalıtımla korunmaktadır.

Valileri yalnızca “bir sebeple” görevden alınabiliyor ve kurum Kongre’ye güvenmek yerine kendi kendini finanse ediyor.

Bu özellikler, para politikasını siyasi müdahalelerden korumak için tasarlanmıştır.

Fed’in aynı zamanda iki görevi daha var: fiyat istikrarı ve maksimum istihdam.

Powell ve ekibi, tarifelerin enflasyonu ve büyümeyi nasıl etkileyebileceği konusunda daha fazla netlik kazanmayı bekleyerek son aylarda faiz oranlarını sabit tuttu.

Trump bu duraksamayı bir engelleme olarak görüyor.

Yine de Yüksek Mahkeme, başkanın görevdeki bir Fed başkanını görevden alıp alamayacağına dair doğrudan bir karar vermedi.

Mevcut emsal Powell’ın lehine olsa da, hukuki yorumda bir değişiklik her şeyi değiştirebilir.

Trump’ın yakın çevresi ne diyor?

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Trump’ın kendi ekibinde de bazı görüş ayrılıkları var.

Hazine Bakanı Scott Bessent, Fed’in bağımsızlığını zayıflatmanın finansal piyasalara ve yatırımcı güvenine zarar verebileceği konusunda uyardı. Para politikasını “korunması gereken bir mücevher kutusu” olarak adlandırdı.

Öte yandan, ekonomi danışmanı Kevin Hassett daha önceki pozisyonunu yumuşattı. 2021’de Powell’ın kovulmasının Fed’in güvenilirliğine zarar vereceğini söyledi.

Ancak şimdi, başkanın ekibinin bunun yasal olarak yapılıp yapılamayacağını “araştırdığını” söylüyor. “Yeni yasal analiz”den bahsetti ancak ayrıntı vermedi.

Trump’ın ekibinin hesaplamaları açık: Daha fazla kontrol istiyor, ancak Fed’in siyasallaşması durumunda piyasaların paniğe kapılabileceğini de biliyor.

Neden önemli ve bundan sonra ne olacak?

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Bu sadece Powell veya faiz oranlarıyla ilgili değil. Başkanların bağımsız olmak üzere inşa edilmiş kurumlar üzerinde doğrudan kontrol uygulayıp uygulayamayacaklarıyla ilgili.

Trump, Yüksek Mahkeme’nin Humphrey’nin Vasiyetnamesinin Yürütücüsünü zayıflatmasını sağlamayı başarırsa, bu durum onun başkanlığından daha uzun süre devam edebilecek bir yasal emsal oluşturacaktır.

Herkesin görebileceği şekilde kamuoyuna duyurulan mevcut çekişme, buzdağının sadece görünen kısmı.

Sonuç ne olursa olsun, hukuki, siyasi, ekonomik ve kurumsal alanlarda olağanüstü etkileri olacağı kesin.

Bazıları Trump’ın FDR’den bu yana en agresif yürütme yetkisi genişletme girişimini gerçekleştirdiğini söylüyor.

Yüksek Mahkeme’nin işçi kurulu davasıyla ilgili kararını yakında vermesi bekleniyor.

Powell şimdilik 2026’daki görev süresinin sonuna kadar görevinde kalacak.

Ancak Mahkeme Trump’a görevden alma yetkisi verirse, Federal Rezerv’in kontrolü için verilen mücadele daha da kızışacak.

Mahkeme Fed’e dokunmaktan çekinirse Trump, Fed’i sadık kişilerle doldurarak alternatif hukuki yorumlara başvurabilir veya yürütme kararları ve atamalar yoluyla yapısını yeniden şekillendirmeyi hedefleyebilir.