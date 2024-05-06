يحذر المحلل من أن انهيار سهم GameStop قد يكون على وشك الحدوث

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اكتسبت شركة GameStop Corp أكثر من 50٪ في الأسابيع الأخيرة، لكن المكاسب بعيدة عن أن تكون مستدامة، وفقًا لمحلل Wedbush Securities.

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قد ينهار سهم GameStop إلى 5.0 دولارات

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يواصل مايكل باشتر تقييم شركة البيع بالتجزئة لبضائع ألعاب الفيديو على أنها “أداء ضعيف”. يشير هدفه السعري البالغ 5.0 دولارات إلى انخفاض بنسبة 60٪ تقريبًا من هنا.

إنه لا يزال شديد الحذر بشأن أسهم GameStop لأنها تحتاج إلى أكثر من مجرد خفض التكاليف لتعزيز الربحية. ويتوقع باتشر زوال الشركة بحلول عام 2029 إذا استمرت إيراداتها في الانخفاض بالوتيرة الحالية التي تصل إلى 200 مليون دولار.

في أواخر شهر مارس، أعلنت $GME عن نتائجها المالية للربع الرابع والتي جاءت أقل من تقديرات الشارع (اكتشف المزيد).

عادت أسهم GameStop حاليًا إلى السعر الذي بدأت به في عام 2024.

لماذا ارتفع سهم GameStop مؤخرًا؟

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كانت المكاسب الأخيرة في أسهم GameStop مرتبطة في الغالب بالتعليقات الحذرة من بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والآمال في تخفيضات وشيكة في أسعار الفائدة.

على الجانب الآخر، هناك أسباب أكبر تدعو إلى الحذر عندما يتعلق الأمر بالاستثمار في GME بالدولار. وتشمل هذه خطط الرئيس التنفيذي رايان كوهين لمواصلة الاستثمارات في العملات المشفرة والأسهم القائمة على blockchain أيضًا.

لا يدفع سهم GameStop أرباحًا حاليًا. لذا فإن هذا الجانب من قصتها ليس مثيرًا للمستثمرين أيضًا.

بشكل عام، طالما تحول بائع التجزئة لبضائع الألعاب إلى الوضع الإيجابي على أساس التدفق النقدي الحر، فسيظل غير جذاب إلى حد ما بالنسبة للمستثمرين الأساسيين.

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.