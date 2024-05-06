Lilium تتلقى طلب شراء طائرات eVTOL من UrbanLink

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ارتفع سعر Lilium (NASDAQ: LILM) بنسبة 10% عند الكتابة بعد أن قدمت UrbanLink طلبًا لشراء 20 طائرة من طائرات eVTOL.

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قد تقوم UrbanLink بشراء 20 طائرة أخرى من طراز Lilium

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يمكن لمشغل النقل الجوي المتقدم شراء 20 طائرة أخرى من طائرات الإقلاع والهبوط العمودي الكهربائية في مرحلة لاحقة، وفقًا للبيان الصحفي الصادر يوم الاثنين.

تتوقع Urban Link أن عملية الشراء ستساعدها في “بدء العمليات بشبكة إقليمية تربط المدن في جنوب فلوريدا.

وامتنعت شركة Lilium ومشغل النقل الجوي المتقدم عن الكشف عن الشروط المالية للاتفاقية التي أعلنا عنها في الوقت الحالي.

تصل هذه الأخبار بعد أشهر من حصول $LILM على موافقة الاتحاد الأوروبي على سيارات الأجرة الجوية الخاصة بها كما ذكرت Invezz هنا. على الرغم من الارتفاع هذا الصباح، انخفض سهم Lilium بما يقرب من 40٪ مقابل أعلى مستوى له خلال 52 أسبوعًا.

تفاصيل أخرى عن صفقة LILM-UrbanLink $

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الصفقة تجعل UrbanLink أول شركة طيران أمريكية “ملتزمة تمامًا بدمج طائرات eVTOL في أسطولها”.

ستستخدم UrbanLink شبكة المنافذ العمودية التي بنتها $LILM في فلوريدا مع شركائها على مدى السنوات الخمس الماضية.

وأضاف البيان الصحفي أن ما جعل Ed Wegel – الرئيس التنفيذي لشركة UrbanLink يختار Lilium على منافسيها هو “تصميم المقصورة الفائقة والمدى والقدرة والفعالية من حيث التكلفة” لطائراتها eVTOL.

https://www.youtube.com/watch?v=4hxk30BTwgY

لاحظ أن الشركة الألمانية بدأت في تجميع أول طائرة لها في أواخر العام الماضي. ومن المقرر الآن إجراء أول اختبار طيران تجريبي قبل نهاية عام 2024. تتمتع وول ستريت حاليًا بتصنيف إجماعي “لزيادة الوزن” على أسهم Lilium.

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.