تعلن شركة Lucid عن نمو إيراداتها بنسبة 16% في الربع الأول: اكتشف المزيد

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انخفض سهم Lucid Group Inc بنسبة 7.0٪ بعد الجرس يوم الاثنين على الرغم من أنه جاء قبل تقديرات المبيعات للربع الأول من السنة المالية.

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يتعرض السهم لضربة قوية في المقام الأول لأن $ LCID خسر أموالاً أكثر مما كان متوقعًا على أساس السهم الواحد.

على الجانب الإيجابي، تظل شركة Lucid واثقة من أنها ستنتج 9000 سيارة هذا العام وهو ما يترجم إلى زيادة بنسبة 7.0٪ تقريبًا مقارنة بعام 2023. وقال بيتر رولينسون – الرئيس التنفيذي لشركة السيارات الكهربائية في بيان صحفي اليوم:

“إن زخم مبيعاتنا يتزايد، ويظل تركيزنا على التكلفة بلا هوادة، ونعتقد أن جرافيتي تسير على الطريق الصحيح لتصبح أفضل سيارة دفع رباعي في العالم.”

حققت شركة Lucid مبيعات بقيمة 173 مليون دولار وخسرت 30 سنتًا للسهم الواحد في الربع المنتهي مؤخرًا.

وبالمقارنة، بلغ سعر المحللين 154 مليون دولار و25 سنتا للسهم على التوالي. وفقًا لجاجان دينجرا – المدير المالي المؤقت لشركة EV:

“نحن نواصل إحراز تقدم كبير في برامجنا لتحسين التكلفة. نحن نركز على النمو مع دخولنا المرحلة التحويلية التالية لأسواق لوسِد النهائية مع تعزيز انضباط التكلفة.

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تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.