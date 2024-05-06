EQT تشتري شركة Perficient مقابل 3.0 مليار دولار: اكتشف المزيد

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ارتفعت شركة Perficient Inc بنسبة هائلة بلغت 60٪ يوم الاثنين بعد أن قالت EQT إنها ستشتري شركة الاستشارات الرقمية مقابل حوالي 3.0 مليار دولار.

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ارتفاع الأسهم الممتازة على صفقة EQT

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تقدر الاتفاقية النقدية بالكامل كل سهم بقيمة PRFT بمبلغ 76 دولارًا.

جيفري ديفيس – رئيس مجلس إدارة الشركة المدرجة في بورصة ناسداك مقتنع بأن صفقة EQT توفر “قيمة نقدية مقنعة ومحددة” للمساهمين.

لاحظ أن توم هوجان سيظل الرئيس التنفيذي لشركة Perficient بعد الصفقة التي من المتوقع إغلاقها قبل بداية عام 2025 طالما أنها تستوفي شروط الإغلاق المعتادة بما في ذلك موافقة الجهات التنظيمية وموافقة المساهمين.

يتم تداول الأسهم ذات الكفاءة العالية التي لا تدفع حاليًا أرباحًا عند أعلى مستوى منذ بداية العام حتى تاريخه عند الكتابة.

سوف تتطابق مع تقديرات الشارع في الربع الأول

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سحبت شركة Perficient توجيهاتها للعام بأكمله بعد إعلان الاستحواذ يوم الاثنين.

بالنسبة للربع المالي الأول، أعلنت الشركة التي يقع مقرها في سانت لويس بولاية ميسوري عن إيرادات بقيمة 215.3 مليون دولار – بانخفاض 7.0٪ على أساس سنوي في حين سجلت ربحية السهم المعدلة 77 سنتًا للسهم (بانخفاض 26٪ أيضًا).

وبالمقارنة، بلغ سعر المحللين 215.7 مليون دولار و77 سنتا للسهم على التوالي. قال الرئيس التنفيذي توم هوجان – الرئيس التنفيذي لشركة $PRFT في بيان صحفي اليوم:

“إن أعمالنا تتحسن بشكل مطرد ولا يزال خط أنابيبنا قويًا. وما زلنا واثقين من أن الزخم سيستمر في البناء حتى عام 2024.

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.