شل تجري محادثات لبيع أعمال محطات الوقود الماليزية لشركة أرامكو السعودية في صفقة بقيمة مليار دولار: تقرير
- قد تصل تقديرات المطلعين على صناعة هذه الصفقة إلى مليار دولار.
- تتضمن هذه الخطوة خططًا لتصفية ما يقرب من 500 محطة وقود خلال العامين المقبلين.
- ومن شأن الاستحواذ على أرامكو السعودية أن يمثل توسعا كبيرا في عمليات البيع بالتجزئة في جنوب شرق آسيا.
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تتفاوض شركة شل العملاقة للطاقة حاليًا لبيع شبكة محطات الوقود الواسعة التابعة لها في ماليزيا لشركة النفط المملوكة للدولة في المملكة العربية السعودية، أرامكو السعودية ، في صفقة يقدر المطلعون على الصناعة أنها قد تصل إلى مليار دولار، حسبما ذكرت رويترز.
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التجريد الاستراتيجي وسط إعادة التركيز العالميCopy link to section
تدير شركة شل ، التي يقع مقرها الرئيسي في لندن، حوالي 950 محطة وقود في ماليزيا، مما يجعلها ثاني أكبر شبكة في البلاد بعد شركة بتروناس المملوكة للدولة.
يعد البيع المحتمل، الذي بدأت المناقشات في أواخر عام 2023، جزءًا من استراتيجية أوسع لشركة شل تحت قيادة الرئيس التنفيذي وائل صوان لتبسيط العمليات والتركيز على القطاعات الأكثر ربحية في أعمالها.
تتضمن هذه الخطوة خططًا لتصفية ما يقرب من 500 محطة وقود خلال العامين المقبلين.
توسيع البصمة التشغيلية لأرامكوCopy link to section
بالنسبة لشركة أرامكو السعودية، فإن عملية الاستحواذ ستمثل توسعًا كبيرًا في عمليات البيع بالتجزئة في جنوب شرق آسيا.
وعلى الرغم من أن أرامكو لا تمتلك حاليًا أي محطات وقود في ماليزيا، إلا أنها تمتلك حصة 50% في مصفاة بينجيرانج البالغة طاقتها 300 ألف برميل يوميًا في جوهور، وهي مشروع مشترك مع بتروناس.
تبيع هذه المصفاة الوقود محليًا وتصدره.
التفاصيل المالية وأوجه التآزر التشغيليةCopy link to section
وأشار مصدران مطلعان على المفاوضات إلى أن حجم الصفقة المحتمل سيتراوح بين 4 مليارات و5 مليارات رينجت (844 مليون دولار إلى 1.06 مليار دولار).
وينظر إلى عملية البيع على أنها تتماشى مع استراتيجية شل للتخارج من مصفاتها في جزيرة بوكوم في سنغافورة، والتي تزود الشبكة الماليزية، مما يشير إلى توحيد أصول شل لصالح مشاريع أكثر ربحية.
آثار أوسع وسياق الصناعةCopy link to section
وتأتي هذه الصفقة المقترحة في وقت تقوم فيه شركات الطاقة الكبرى بإعادة تقييم أصولها العالمية، مع التركيز على الربحية والمواءمة الاستراتيجية وسط ديناميكيات السوق المتغيرة.
ويأتي قرار شل ببيع عملياتها الماليزية في أعقاب نمط مماثل من سحب الاستثمارات الذي شوهد في جميع أنحاء الصناعة حيث تتكيف الشركات مع الظروف الاقتصادية المتغيرة ومتطلبات السوق.
تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.
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