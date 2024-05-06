شل تجري محادثات لبيع أعمال محطات الوقود الماليزية لشركة أرامكو السعودية في صفقة بقيمة مليار دولار: تقرير

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تتفاوض شركة شل العملاقة للطاقة حاليًا لبيع شبكة محطات الوقود الواسعة التابعة لها في ماليزيا لشركة النفط المملوكة للدولة في المملكة العربية السعودية، أرامكو السعودية ، في صفقة يقدر المطلعون على الصناعة أنها قد تصل إلى مليار دولار، حسبما ذكرت رويترز.

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التجريد الاستراتيجي وسط إعادة التركيز العالمي

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تدير شركة شل ، التي يقع مقرها الرئيسي في لندن، حوالي 950 محطة وقود في ماليزيا، مما يجعلها ثاني أكبر شبكة في البلاد بعد شركة بتروناس المملوكة للدولة.

يعد البيع المحتمل، الذي بدأت المناقشات في أواخر عام 2023، جزءًا من استراتيجية أوسع لشركة شل تحت قيادة الرئيس التنفيذي وائل صوان لتبسيط العمليات والتركيز على القطاعات الأكثر ربحية في أعمالها.

تتضمن هذه الخطوة خططًا لتصفية ما يقرب من 500 محطة وقود خلال العامين المقبلين.

توسيع البصمة التشغيلية لأرامكو

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بالنسبة لشركة أرامكو السعودية، فإن عملية الاستحواذ ستمثل توسعًا كبيرًا في عمليات البيع بالتجزئة في جنوب شرق آسيا.

وعلى الرغم من أن أرامكو لا تمتلك حاليًا أي محطات وقود في ماليزيا، إلا أنها تمتلك حصة 50% في مصفاة بينجيرانج البالغة طاقتها 300 ألف برميل يوميًا في جوهور، وهي مشروع مشترك مع بتروناس.

تبيع هذه المصفاة الوقود محليًا وتصدره.

التفاصيل المالية وأوجه التآزر التشغيلية

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وأشار مصدران مطلعان على المفاوضات إلى أن حجم الصفقة المحتمل سيتراوح بين 4 مليارات و5 مليارات رينجت (844 مليون دولار إلى 1.06 مليار دولار).

وينظر إلى عملية البيع على أنها تتماشى مع استراتيجية شل للتخارج من مصفاتها في جزيرة بوكوم في سنغافورة، والتي تزود الشبكة الماليزية، مما يشير إلى توحيد أصول شل لصالح مشاريع أكثر ربحية.

آثار أوسع وسياق الصناعة

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وتأتي هذه الصفقة المقترحة في وقت تقوم فيه شركات الطاقة الكبرى بإعادة تقييم أصولها العالمية، مع التركيز على الربحية والمواءمة الاستراتيجية وسط ديناميكيات السوق المتغيرة.

ويأتي قرار شل ببيع عملياتها الماليزية في أعقاب نمط مماثل من سحب الاستثمارات الذي شوهد في جميع أنحاء الصناعة حيث تتكيف الشركات مع الظروف الاقتصادية المتغيرة ومتطلبات السوق.

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.