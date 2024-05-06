تستبعد كوريا الجنوبية العملات المشفرة في قانون التبرعات الذي تم تحديثه مؤخرًا

تابع Invezz على Telegram و Twitter و Google الإخبار ي للحصول على تحديثات فورية >

في تحديث تشريعي مهم، قامت كوريا الجنوبية بمراجعة قانون التبرع الخاص بها للمرة الأولى منذ عام 2006، مما أدى إلى توسيع نطاق أصول التبرع المقبولة ولكن بشكل خاص باستثناء العملات المشفرة مثل بيتكوين.

هل تبحث عن إشارات وتنبيهات من متداولين محترفين؟ اشترك في Invezz Signals™ مجانًا. يستغرق 2 دقيقة.

خيارات التبرع الموسعة تشمل التكنولوجيا

Copy link to section

قامت وزارة الداخلية والسلامة، التي تشرف على تعديلات مرسوم إنفاذ قانون جمع واستخدام التبرعات، بإدخال العديد من طرق الدفع الحديثة في إطار التبرعات.

بدءًا من شهر يوليو، سيتمكن الكوريون الجنوبيون من التبرع باستخدام قسائم هدايا المتاجر الكبرى، والأسهم المدرجة، والنقاط النقدية من المنصات الرئيسية مثل Naver، وقسائم السوبر ماركت. بالإضافة إلى ذلك، يمكن الآن تقديم التبرعات من خلال العملات المستقرة الصادرة عن الحكومة المحلية والمرتبطة بالوون الكوري وقسائم الهدايا الإلكترونية التي تعمل بتقنية blockchain.

العملات المشفرة غائبة عن طرق التبرع

Copy link to section

على الرغم من المعدل المرتفع لاعتماد وتداول العملات المشفرة في كوريا الجنوبية، فقد قررت الحكومة استبعاد العملات الرقمية مثل بيتكوين من قائمة أصول التبرعات المعتمدة.

ولم تقدم وزارة الداخلية والسلامة أسبابا محددة لهذا الاستبعاد، مما أثار نقاشات وتكهنات بين الجهات المعنية والمواطنين.

يُنظر إلى هذا القرار على أنه إغفال كبير نظرًا للشعبية والقبول السائد المتزايد للعملات المشفرة في البلاد.

التحسينات التكنولوجية لتسهيل العطاء

Copy link to section

ولا تقتصر التعديلات على توسيع أنواع أصول التبرع فحسب؛ كما أنهم يهدفون إلى تحديث كيفية تقديم التبرعات.

سيتم استخدام التقنيات المتقدمة مثل أنظمة الاستجابة التلقائية (ARS) لتسهيل عملية التبرع.

وتتطلع الحكومة أيضًا إلى تقديم المزيد من منصات التبرع عبر الإنترنت وتبسيط العمليات لتعزيز إمكانية الوصول والكفاءة، مما يعكس الالتزام بالاستفادة من التكنولوجيا في دعم الأنشطة الخيرية.

التأثير على مشهد التبرع

Copy link to section

يثير استبعاد العملات المشفرة من أصول التبرعات المعتمدة تساؤلات حول التأثيرات المحتملة على الحملات الخيرية والقبول الأوسع للعملات الرقمية في كوريا الجنوبية.

في حين تبنت الحكومة بعض الابتكارات التكنولوجية مثل القسائم التي تعمل بتقنية blockchain والعملات المستقرة، فإن الإحجام عن إدراج العملات المشفرة الشائعة يمكن أن يؤثر على التطورات التشريعية المستقبلية في مجال العملات الرقمية.

ويعكس تحديث قانون التبرعات جهود كوريا الجنوبية للتكيف مع التقنيات المتغيرة وطرق الدفع منذ صدور التشريع الأصلي في عام 2006، وهو وقت يسبق التبني الواسع النطاق للهواتف الذكية وأنظمة الدفع الرقمية الحديثة.

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.