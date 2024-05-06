يتطلع المستثمرون إلى أسهم الحوسبة الكمومية الأربعة الناشئة لتحقيق أرباح سريعة

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شهدت الاستثمارات في الحوسبة الكمومية ارتفاعًا مؤخرًا خاصة وأن الذكاء الاصطناعي لا يزال في مقدمة ومركز جميع المناقشات المالية.

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في الواقع، خصصت الولايات المتحدة وحدها أكثر من 3.0 مليار دولار للحوسبة الكمومية حتى الآن. ومع ذلك، إليك أفضل ثلاثة أسهم في مجال الحوسبة الكمومية لتحقيق أرباح سريعة.

شركة أيون كيو (رمزها في بورصة نيويورك: IONQ)

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IONQ مدرجة في قائمتنا لأفضل أسهم الحوسبة الكمومية التي يمكنك شراؤها هذا العام حيث تقترب من مضاعفة إيراداتها على أساس سنوي في عام 2023.

وأنهت الشركة المدرجة في نيويورك العام الماضي مع ارتفاع الحجوزات بنسبة هائلة بلغت 166٪ أيضًا. والأهم من ذلك، أن بيتر تشابمان – رئيسها التنفيذي يتوقع أداءً أفضل على خلفية جنون الذكاء الاصطناعي في عام 2024.

من خلال تحويل أعباء عمل الذكاء الاصطناعي إلى أجهزة الكمبيوتر الكمومية القوية بشكل متزايد، يمكن أن تساعد IONQ في مواجهة تحدي الحوسبة الكبير التالي في العالم.

انخفض سهم IONQ حاليًا بنسبة تزيد عن 50٪ مقابل أعلى مستوى له خلال 52 أسبوعًا، مما يوفر أيضًا فرصة للمستثمرين المهتمين بالحصول على مركز بسعر مخفض.

شركة ريجيتي للحوسبة (NASDAQ: RGTI)

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تعد Rigetti اختيارًا رائعًا آخر لأهم أسهم الحوسبة الكمومية لتحقيق أرباح سريعة في المقام الأول لعلاقاتها مع القطاع العام.

في العام الماضي، وقعت الشركة التي يقع مقرها في بيركلي بولاية كاليفورنيا عقدًا مدته خمس سنوات مع القوات الجوية من المتوقع أن يساعد في تقليص خسائرها في المستقبل.

ما يختلف بشكل خاص عن $RGTI هو نهجها المختلط. تلتزم الشركة المدرجة في بورصة ناسداك بربط الحوسبة الكلاسيكية والكمية معًا.

تتمتع وول ستريت حاليًا بتصنيف “شراء” إجماعي على أسهم Rigetti Computing، والذي انخفض بنسبة 40٪ مقابل أعلى مستوى له منذ بداية العام حتى تاريخه عند الكتابة، وربما يكون شراءًا مربحًا إذا كنت تبحث عن صفقة. لاحظ أن لديها التمويل الكافي لدعم العمليات خلال النصف الخلفي من عام 2025 أيضًا.

شركة دي ويف كوانتوم (رمزها في بورصة نيويورك: QBTS)

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وصلت D-Wave إلى قائمتنا لأفضل أسهم الحوسبة الكمومية في عام 2024 حيث تعاونت مؤخرًا مع Zapata AI.

تجمع الاتفاقية المذكورة الذكاء الاصطناعي التوليدي مع الحوسبة الكمومية ومن المتوقع أن تساعد في النهاية في تحقيق أرباح كبيرة لـ QBTS.

آلان باراتز – أقنع الرئيس التنفيذي للشركة المدرجة في نيويورك أن الصفقة مع زاباتا سوف “تستخدم في العصر التجاري لتعلم الآلة الكمومية”. ومن المقرر أن تعلن D-Wave عن أرباحها للربع الأول في 13 مايو.

الإجماع هو أن تخسر 8 سنتات للسهم – بانخفاض ملحوظ عن 20 سنتًا للسهم في العام الماضي. تمامًا مثل أقرانها، يمكنك رفع سهم D-Wave Quantum بحوالي 40٪ مقابل أعلى مستوى له منذ بداية العام عند الكتابة.

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.