تحليل: هيمنة الصين في مجال تصنيع التكنولوجيا النظيفة تتضاءل مع ارتفاع استثمارات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي

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وشهدت الصين ، التي كانت لفترة طويلة رائدة في تصنيع التكنولوجيا النظيفة، انخفاض حصتها من الاستثمار العالمي في عام 2023، من 85% إلى 75%، وسط ارتفاع الاستثمارات في الولايات المتحدة وأوروبا ، وخاصة في قطاع تصنيع البطاريات.

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التحولات في الاستثمار العالمي في مجال التكنولوجيا النظيفة

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وفقا لتقرير صادر عن وكالة الطاقة الدولية (IEA) في السادس من مايو، تضاعف الاستثمار في تصنيع البطاريات في الولايات المتحدة وأوروبا أكثر من ثلاثة أضعاف في العام الماضي.

وتتغذى هذه الطفرة إلى حد كبير على مبادرات سياسية كبرى مثل قانون خفض التضخم في الولايات المتحدة وقانون الصناعة الصافية الصفرية في الاتحاد الأوروبي، والذي يعطي الأولوية لبناء قدرات تصنيع التكنولوجيا النظيفة المحلية.

وصلت الاستثمارات الأمريكية في إنتاج بطاريات السيارات الكهربائية إلى 40 مليار دولار من عام 2020 إلى الربع الثالث من عام 2023.

حصة الصين في السوق المتطورة

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وعلى الرغم من هذا الانخفاض، تظل الصين لاعبا هائلا، حيث تمثل أكثر من 80% من قدرة تصنيع البطاريات في العالم، في حين تمتلك كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي حوالي 5%.

ومع ذلك، تتوقع وكالة الطاقة الدولية أنه بحلول عام 2030، يمكن أن تنخفض حصة الصين إلى حوالي 60٪، كما من المتوقع أن تتضاعف حصة الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ثلاث مرات تقريبًا.

ديناميات التكلفة في التصنيع

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ويسلط التقرير الضوء أيضًا على مزايا التكلفة التي لا تزال الصين تحتفظ بها عبر تقنيات الطاقة النظيفة، بما في ذلك تصنيع البطاريات وطاقة الرياح والطاقة الشمسية الكهروضوئية.

وتظل تكاليف الإنتاج في الصين أقل كثيراً من نظيراتها في مناطق أخرى، حيث ترتفع تكاليف المرافق في الهند بنسبة 20% إلى 30%، وترتفع تكلفة المنشآت في الولايات المتحدة وأوروبا بنسبة 70% إلى 130%.

ومع ذلك، تشير وكالة الطاقة الدولية إلى أن هذه الفوارق في التكاليف، والتي ترجع إلى حد كبير إلى التكاليف التشغيلية بما في ذلك الطاقة والعمالة والمواد، ليست ثابتة ويمكن أن تتأثر بالسياسات الحكومية.

الطاقة الشمسية الكهروضوئية وغيرها من التقنيات

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وفي مجال تصنيع الطاقة الشمسية الكهروضوئية، من المتوقع أن تحتفظ الصين بأكثر من 80% من حصة السوق حتى عام 2030، على الرغم من القدرات المتزايدة في الولايات المتحدة والهند.

ومن ناحية أخرى، تواجه صناعة الألواح الشمسية العالمية تخمة، مع انخفاض متوسط استخدام المصانع إلى 50%، على الرغم من أن القدرات الحالية كافية لتلبية الطلب المتوقع لعام 2030.

نتائج إضافية في البطارية والقطاعات الأخرى

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شهد تصنيع البطاريات نموًا كبيرًا في عام 2023، مع إضافات جديدة للقدرات يبلغ إجماليها 780 جيجاوات في الساعة، مما يرفع القدرة العالمية إلى 2.5 تيراواط في الساعة، أي ثلاثة أضعاف الطلب الحالي.

تشير التوقعات إلى أن قدرة تصنيع البطاريات العالمية قد تتجاوز 9 تيراواط/ساعة بحلول عام 2030 إذا تم تحقيق جميع التوسعات المعلنة.

وعلى العكس من ذلك، نما تصنيع توربينات الرياح والمحللات الكهربائية بسرعة أقل، وتباطأ إنتاج المضخات الحرارية بسبب ركود السوق، مما يشير إلى النقص المحتمل في الإمدادات المستقبلية نسبة إلى الاحتياجات المتوقعة بموجب سيناريو صافي الانبعاثات الصفرية التابع لوكالة الطاقة الدولية.

آثار السوق والتوقعات المستقبلية

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وبما أن 40% من الاستثمارات في تصنيع الطاقة النظيفة في عام 2023 كانت مخصصة للمنشآت المتوقع أن تدخل الخدمة في عام 2024، فقد يشهد العام المقبل تحولات كبيرة في القدرات الإنتاجية وديناميكيات السوق.

وتؤكد هذه التطورات على فترة انتقالية حاسمة في المشهد العالمي للتكنولوجيا النظيفة، حيث ستلعب الاستثمارات والسياسات الاستراتيجية أدوارًا محورية في تشكيل مستقبل تصنيع تكنولوجيا الطاقة.

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.