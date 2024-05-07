حوت البيتكوين النائم يعود إلى الظهور بعد 10 سنوات، وينقل 44 مليون دولار من عملة البيتكوين
- قام حوت خامل، غير نشط منذ يناير 2014، بنقل 687.33 بيتكوين بقيمة 44 مليون دولار تقريبًا.
- تكهن مجتمع العملات المشفرة بشأن مالك المحفظة، مما يشير إلى وجود اتصالات محتملة مع منشئ البيتكوين
- تعد محفظة الحوت واحدة من عدة محافظ بيتكوين خاملة تم إعادة تنشيطها في عام 2024، مع تحركات أخرى كبيرة
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في 6 مايو، قام الحوت، الذي كان نائمًا لمدة 10.3 عامًا، بنقل 687.33 بيتكوين ، بقيمة 44 مليون دولار تقريبًا.
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وفقًا لبيانات من منصة التحليلات على السلسلة Lookonchain، تلقت المحفظة في البداية عملة البيتكوين في 12 يناير 2014، عندما كان سعر البيتكوين يحوم حول 917 دولارًا.
ومما يزيد من التشويق أن المحفظة المعنية تم إنشاؤها بالفعل خلال وقت كان فيه منشئ البيتكوين الغامض، ساتوشي ناكاموتو، لا يزال يشارك بنشاط في صناعة العملات المشفرة. في ذلك الوقت، كانت قيمة مخبأة البيتكوين تبلغ 630 ألف دولار، وهو مبلغ بعيد كل البعد عن قيمته الحالية.
تثير عمليات تحويل البيتكوين تكهنات المجتمعCopy link to section
قامت المحفظة بتقسيم ممتلكاتها وإجراء تحويلين بعد التنشيط.
في المعاملة الأولى، تم تحويل 625.43 بيتكوين إلى عنوان تم تحديده بواسطة bc1qky. بعد فترة وجيزة، تم تحويل 61.9 بيتكوين إلى محفظة تبدأ بـ bc1qdc.
غالبًا ما تثير المحافظ القديمة مثل هذه تكهنات المجتمع فيما يتعلق بأصحابها. وفي حين أنه من غير الممكن اكتشاف هوية مالك المحفظة، يتوقع الكثيرون أن هذه المحافظ يمكن ربطها بمنشئ البيتكوين.
في هذه الحالة، قدم مجتمع العملات المشفرة مرة أخرى مجموعة واسعة من الافتراضات، حيث ادعى البعض أن المحفظة مملوكة لوكالات حكومية ؛ وفي الوقت نفسه، يعتقد البعض أن مجرد تاجر هو الذي وجد مفاتيحه الخاصة.
افترض بعض المشاركين في السوق أن المحفظة قد فقدت بالفعل وتم استردادها وتكسيرها للتو.
ومع ذلك، أعرب آخرون عن مخاوفهم من أنه إذا قام الحوت بتصفية ممتلكاته، فقد يؤدي ذلك إلى مزيد من التقلبات.
ظهرت العديد من المحافظ الخاملة إلى الحياة في عام 2024Copy link to section
منذ بداية عام 2024، شهدت صناعة العملات المشفرة حالات متعددة لإعادة تنشيط محافظ بيتكوين القديمة.
في 7 أبريل، رصدت Lookonchain محفظة أخرى خاملة تحتوي على 4300 بيتكوين. تم شراء BTC بأقل من 30 دولارًا لكل عملة. حققت المحفظة عائدًا على الاستثمار قدره 230.000٪.
نقل الحوت 240 بيتكوين، مسجلاً أول معاملة له منذ أكثر من عقد.
تم التعرف على محفظة قديمة أخرى في 6 مارس بواسطة منصة التحليلات Spot On Chain.
تم تنشيط المحفظة بعد 14 عامًا، وتم تجميع عملة البيتكوين التي كانت تحتفظ بها بأسعار أقل من 0.28 دولار لكل عملة. قام الحوت بنقل 1000 بيتكوين إلى قاعدة العملات، مما أدى إلى انهيار السوق.
تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.
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