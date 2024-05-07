يتحدى المؤسس المشارك لـ Ethereum، جو لوبين، سلطة هيئة الأوراق المالية والبورصات في معركة قانونية حول MetaMask
- في أبريل، تلقت شركة Consensys إشعارًا جيدًا من هيئة الأوراق المالية والبورصات، وهو تمهيد لاتخاذ إجراء قانوني.
- يسلط هذا النزاع القانوني الضوء أيضًا على نزاع أوسع فيما يتعلق بتصنيف ETH.
- يمكن أن يكون لنتيجة هذه المواجهة القانونية آثار كبيرة على صناعة العملات المشفرة.
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بدأ جو لوبين، المؤسس المشارك لـ Ethereum ومؤسس Consensys ، معركة قانونية ضد هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية (SEC)، متنافسًا على سلطة المنظم على Ethereum والمنتجات المرتبطة بها، وتحديدًا محفظة MetaMask المشفرة.
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هيئة الأوراق المالية والبورصات تستهدف MetaMask، وConsensys تتراجعCopy link to section
في أبريل، تلقت شركة Consensys إشعارًا جيدًا من هيئة الأوراق المالية والبورصات، وهو مقدمة لإجراء قانوني، يشير إلى دعوى قضائية محتملة ضد الشركة.
وتتركز مخاوف هيئة الأوراق المالية والبورصة على MetaMask، وهو منتج طورته شركة Consensys، والتي تزعم هيئة الأوراق المالية والبورصات أنها تعمل كوسيط للأوراق المالية غير مسجل.
تشير الجهة التنظيمية على وجه التحديد إلى الميزات الموجودة في MetaMask والتي تسمح بتداول الرموز المميزة والتراص – قفل الرموز المميزة مقابل المكافآت.
الدعوى القضائية: صراع حول تصنيف الإيثريومCopy link to section
في 25 أبريل، ردت شركة Consensys برفع دعوى قضائية ضد هيئة الأوراق المالية والبورصة، متهمة إياها بتجاوز نطاق اختصاصها بما تعتبره شركة Consensys “استيلاء غير قانوني على السلطة على ETH”.
تجادل الشركة بأن ETH، العملة المشفرة الأصلية لشبكة Ethereum، لا تمتلك خصائص الأوراق المالية، وهي أداة مالية تقع ضمن اختصاص هيئة الأوراق المالية والبورصات.
يسعى الإجراء القانوني الذي اتخذته Consensys إلى توضيح الحدود التنظيمية والتأكيد على أن Ethereum لا ينبغي أن تخضع لرقابة هيئة الأوراق المالية والبورصات بالطريقة المقترحة.
الخلاف حول التعاريف التنظيميةCopy link to section
يسلط هذا النزاع القانوني الضوء أيضًا على نزاع أوسع فيما يتعلق بتصنيف ETH.
في حين أن هيئة الأوراق المالية والبورصة لم تصنف إيثريوم بشكل صريح على أنها ورقة مالية، إلا أن كونسنسيس تؤكد أن الجهة التنظيمية كانت تحقق سرًا في إيثريوم بهدف إعادة تصنيفها.
وهذا يتناقض مع التصريحات السابقة الصادرة عن مدير هيئة الأوراق المالية والبورصة الذي أشار إلى الإيثريوم كسلعة، وهو موقف تدعمه لجنة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC).
تجادل Consensys بأن عملياتها مبنية على هذا الفهم التنظيمي، الذي اعترف بـ ETH كسلعة، وليس كأوراق مالية.
موقف هيئة الأوراق المالية والبورصة بشأن حماية المستثمرCopy link to section
ردًا على هذه الادعاءات، أكد متحدث باسم هيئة الأوراق المالية والبورصة على أهمية الامتثال لقوانين الأوراق المالية، مشيرًا إلى أن عدم الالتزام بهذه اللوائح يمكن أن يحرم المستثمرين من الحماية الأساسية.
وتشمل هذه التدابير مكافحة الاحتيال والتلاعب، والإفصاحات المناسبة، وعمليات التفتيش الروتينية من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصات، والتي تعتبر حاسمة لحماية مصالح المستثمرين وسلامة الأسواق المالية الأمريكية.
الآثار المترتبة على صناعة التشفيرCopy link to section
يمكن أن يكون لنتيجة هذه المواجهة القانونية آثار كبيرة على صناعة العملات المشفرة، لا سيما في تحديد الإطار التنظيمي الذي يحكم الأصول المشفرة مثل ETH.
من خلال تحدي هيئة الأوراق المالية والبورصات، لا تأمل Consensys في الحصول على حكم مناسب لها ولـ Ethereum فحسب، بل تأمل أيضًا في إلهام الكيانات الأخرى في مجال العملات المشفرة لمقاومة ما تعتبره تعديًا تنظيميًا غير ضروري من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصة.
تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.
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