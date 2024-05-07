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أعلنت شركة فيراري لصناعة السيارات الفاخرة عن أرباح إيجابية للربع الأول من عام 2024 اليوم، مما يثبت أن الشركات التي تلبي احتياجات الأثرياء والمشاهير كانت أقل بكثير من الضغوط التضخمية للعلامات التجارية الأخرى.

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وكان تشجيع المبيعات من طرازي 12Cilindri و12Cilindri Spider، فضلاً عن النسبة الأعلى من العملاء الذين قاموا بتخصيص سياراتهم المصممة حسب الطلب، من بين العوامل المساهمة الكبيرة في ذلك.

وقال بينيديتو فيجنا، الرئيس التنفيذي: “سجلت الإيرادات والأرباح نموًا مزدوج الرقم مع عمليات تسليم مستقرة. وقد تم تحقيق ذلك من خلال مزيج أقوى من المنتجات والدول، بالإضافة إلى مساهمة أكبر من التخصيصات. ولا تزال استراتيجية القيمة مقارنة بالحجم ناجحة.” من فيراري.

الارباح ترتفع 20% تقريبا

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وبلغ صافي أرباح فيراري المعدلة 352 مليون يورو خلال هذا الربع، بزيادة سنوية قدرها 19٪.

وفي الوقت نفسه، تسارع صافي الإيرادات بنسبة 11% على أساس سنوي ليصل إلى 1.58 مليار دولار.

وشهدت ربحية السهم أيضًا زيادة جيدة عند 1.95 يورو للسهم، بزيادة 20٪ مقارنة بعائد السهم البالغ 1.63 يورو في الربع الأول من عام 2023.

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.