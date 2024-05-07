أبلغ نيكولا عن انخفاض الإيرادات بنسبة 30٪ في الربع الأول

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أسهم نيكولا كورب (NASDAQ: NKLA) استقرت تقريبًا في مرحلة ما قبل السوق يوم الثلاثاء بعد أن جاءت شركة السيارات الكهربائية خجولة من تقديرات الإيرادات للربع المالي الأول.

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كم عدد المركبات التي قام نيكولا بتسليمها في الربع الأول؟

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قامت شركة السيارات الكهربائية بتسليم 40 شاحنة كهربائية تعمل بخلايا وقود الهيدروجين في الربع الأول – بزيادة أكثر من المتوقع بنسبة 14٪ على التوالي.

بلغ الإنتاج 43 وحدة في الربع المنتهي مؤخرًا. ستيف جيرسكي – قال رئيسها التنفيذي في بيان صحفي اليوم.

نواصل المضي قدمًا بسرعة وتنفيذ خططنا. وأرجو أن تضعوا ذلك في الاعتبار – نحن في مرحلة التنفيذ، ولسنا في مرحلة التخطيط أو التصور.

تواصل $NKLA توسيع نطاق تواجد HYLA في أمريكا الشمالية في الربع الأول. انخفض سهم نيكولا الآن بنسبة تزيد عن 30٪ مقارنة بأعلى مستوى له منذ بداية العام في أواخر مارس.

لقطة أرباح نيكولا Q1

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خسرت 147.7 مليون دولار مقابل 169.09 مليون دولار في العام الماضي

كما تقلصت خسارة السهم من 26 سنتًا إلى 11 سنتًا

تمت طباعة الخسارة المعدلة عند 9 سنتات وفقًا لتقرير الأرباح

انخفضت الإيرادات بنسبة 30٪ على أساس سنوي إلى 7.49 مليون دولار

كان الإجماع 9 سنتات لخسارة السهم على إيرادات قدرها 15.32 مليون دولار

أنهى نيكولا الربع بمليون دولار نقدًا غير مقيد. وقال الرئيس التنفيذي جيرسكي أيضًا يوم الثلاثاء:

في الربع الأخير، تحدثت عن النزول إلى الميدان مع التسليمات الأولى لشاحناتنا الكهربائية التي تعمل بخلايا وقود الهيدروجين. واليوم، نقوم بتنفيذ المسرحيات والمنافسة وزراعة المزيد من البراعم الخضراء بينما نتوسع في الأسواق الحالية وندخل أسواقًا جديدة.

تتمتع وول ستريت حاليًا بتصنيف “احتفاظ” إجماعي على أسهم نيكولا.

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.