تتلقى شركة Peloton اهتمامًا بالاستحواذ من شركات الأسهم الخاصة

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ارتفع سهم شركة Peloton Interactive Inc بنسبة 20% يوم الثلاثاء بعد تقرير يفيد بأن شركات الأسهم الخاصة أبدت اهتمامًا بشراء شركة اللياقة البدنية المتصلة.

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وقالت مصادر مجهولة لـ CNBC هذا الصباح إن الشركة المصنعة لمعدات التمرين أجرت مناقشات رسمية مع شركة واحدة على الأقل.

وأضافوا أن مجموعة من الآخرين مهتمون بالاستحواذ على $PTON أيضًا، لكن من غير الواضح ما إذا كانوا قد تعاملوا رسميًا مع الشركة المدرجة في بورصة ناسداك.

وامتنع ممثل شركة Peloton Interactive عن التعليق على التقرير اليوم قائلاً: “نحن لا نعلق على التكهنات أو الشائعات”.

كانت الشركة التي تبلغ قيمتها 1.3 مليار دولار ومقرها نيويورك بالولايات المتحدة ذات قيمة سوقية تبلغ حوالي 50 مليار دولار. انخفض سهم Peloton الآن بحوالي 40٪ مقابل أعلى مستوى له منذ عام حتى الآن.

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تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.