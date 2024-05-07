أرباح ريفيان للربع الأول: الإيرادات تقفز بنسبة هائلة تصل إلى 81%

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تراجعت شركة Rivian Automotive Inc (NASDAQ: RIVN) في ساعات طويلة يوم الثلاثاء على الرغم من أنها أعلنت عن إيرادات أفضل من المتوقع للربع المالي الأول.

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السهم في المنطقة الحمراء جزئيًا لأن شركة EV لم ترفع توجيهات الإنتاج لعام 2024. وتستمر RIVN في رؤية سقف الإنتاج عند حوالي 57000 مركبة هذا العام.

في المقابل، كان المحللون في. قال RJ Scaringe – الرئيس التنفيذي لشركة Rivian Automotive في بيان صحفي اليوم:

قامت الشركة المدرجة في بورصة ناسداك بتسليم 13,588 سيارة في الربع المنتهي مؤخرًا مقابل 12,415 متوقعة. ارتفع سهم Rivian الآن بنسبة تزيد عن 10٪ مقابل أدنى مستوى له منذ عام حتى الآن.

خسرت 1.44 مليار دولار مقابل 1.34 مليار دولار في العام الماضي

كما زادت خسارة السهم من 1.45 دولارًا إلى 1.48 دولارًا

تمت طباعة الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بمبلغ 798 مليون دولار وفقًا لتقرير الأرباح

ارتفعت الإيرادات بنسبة 82٪ على أساس سنوي إلى 1.20 مليار دولار

كان الإجماع على خسارة سهم قدرها 1.15 دولار من إيرادات قدرها 1.17 مليار دولار

أنهت شركة Rivian Automotive الربع بإجمالي سيولة بقيمة 9.05 مليار دولار. قال الرئيس التنفيذي Scaringe أيضًا يوم الثلاثاء:

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تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.