يقوم الرئيس التنفيذي لشركة SoFi Technologies بشراء المزيد من الأسهم عند مستويات منخفضة: هل يجب عليك ذلك أيضًا؟

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كانت شركة SoFi Technologies Inc (NASDAQ: SOFI) واحدة من أكثر الاكتتابات العامة الأولية شعبية ومتوقعة لعام 2020. بعد ظهورها لأول مرة فوق 10 دولارات، سرعان ما ارتفع السهم إلى مستويات أعلى من 25 دولارًا. ومع ذلك، منذ ذلك الحين كانت رحلتها مضطربة.

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بحلول نهاية عام 2022، انهار السهم إلى مستويات أقل من 5 دولارات، ومنذ ذلك الحين وجد صعوبة في تجاوز 10 دولارات. ولكن، كل هذا بينما كان المطلعون، وخاصة الرئيس التنفيذي أنتوني نوتو، يقومون بتجميع الأسهم عند هذه المستويات المنخفضة. يعد شراء المطلعين للأسهم في شركتهم بمثابة أخبار جيدة للمستثمرين بشكل عام لأنه يظهر أن أولئك الذين يديرون الشركة لديهم قناعة بأن أداء الشركة جيد في المستقبل.

وفي ملف تنظيمي بتاريخ 3 مايو، كشف السيد نوتو أنه اشترى 28,775 سهمًا إضافيًا في شركة Sofi بمتوسط سعر قدره 6.90 دولارًا، ليصل إجمالي حصته في الشركة إلى 8,033,369 سهمًا.

ولكن هل يجب أن يكون شراء الرئيس التنفيذي للشركة أحد الأسباب الرئيسية التي تدفع المستثمرين والتجار لشراء السهم؟ وبصرف النظر عن أساسيات الشركة ووحدات الماكرو، تكشف الرسوم البيانية أيضًا عن عدد كبير من المعلومات المتعلقة بمكان توجه السهم. لذا، دعونا نلقي نظرة على مخطط SoFi لفك مسارها المستقبلي.

الحركة الهبوطية: أدت إلى نطاق غير منقطع.

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يُظهر الرسم البياني طويل المدى لـ SoFi كيف كافح السهم لتجاوز 25 دولارًا بعد الاكتتاب العام الأولي ثم عانى من اتجاه هبوطي سريع هائل. منذ انتهاء هذا الاتجاه الهبوطي، تم تداول السهم في نطاق يتراوح بين 4.5 إلى 10 دولارات لأكثر من عامين.

مخطط SOFI بواسطة TradingView

أصبح النطاق أضيق منذ منتصف عام 2023، عندما تأرجح السهم بين 6.4 و10 دولارات. بالنسبة للمستثمرين والمساهمين على المدى الطويل الذين اشتروا السهم في نطاق يتراوح بين 4.5 و10 دولارات، هناك دائمًا فرصة لأن يرتد السهم مرة أخرى إذا تم تداوله فوق 4.5 دولار.

يجب على المستثمرين الذين يتطلعون إلى شراء السهم تجنب هذا القرار ما لم يتجاوز مستوى 10 دولارات بشكل مقنع ويغلق فوقه لمدة أسبوع.

الدعم على المدى القريب عند 6.4 دولار

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انخفض سهم SoFi بأكثر من 25% منذ بداية العام حتى الآن وتظهر مؤشرات الاتجاه أنه قد يكون في منطقة “ذروة البيع” حاليًا. لذلك يمكن للمتداولين الذين يرغبون في شراء السهم أن يقوموا بتداول منخفض المخاطر هنا عن طريق شراء صفقة بيع عند المستوى الحالي 7 دولارات والحفاظ على خسارة صارمة عند 6.38 دولار. يمكنهم جني الأرباح بالقرب من مستويات 10 دولارات.

مخطط SOFI بواسطة TradingView

يمكن للمتداولين الذين يميلون إلى الهبوط في السهم أن يلعبوا بهذه الطريقة بطريقتين. إما أن يتمكنوا من انتظار ارتداد السهم مرة أخرى إلى مستوى 10 دولارات والقيام بصفقة بيع هناك مع وقف الخسارة عند 12.8 دولارًا. إذا بدأ السهم في الانخفاض مرة أخرى، فيمكنهم تحقيق ربح يتراوح بين 6.4 دولار إلى 6.5 دولار.

أو يمكنهم الانتظار حتى ينخفض السهم مرة أخرى إلى أقل من 6.4 دولار. إذا حدث ذلك، فإن الدعم التالي على المدى القريب سيكون عند 4.5 دولار، حيث يمكنهم جني الأرباح.

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.