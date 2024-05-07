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يعد الضعف الذي تعانيه شركة Target Corp (NYSE: TGT) منذ أواخر شهر مارس بمثابة فرصة لشراء اسم عالي الجودة بسعر مخفض، وفقًا للمحللين في Citi.

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السهم المستهدف لديه ارتفاع يصل إلى 180 دولارًا

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ورفعت شركة الاستثمار تصنيفها لعملاق التجزئة هذا الصباح إلى “شراء”. والمحللون مقتنعون بأن أسهمها قد ترتفع إلى 180 دولارًا أو 13٪ من هنا.

تحولت Citi إلى الاتجاه الصعودي بشأن سهم Target اليوم حيث يرى خبراؤها الآن أنه على مسار مستقر بعد عام أو عامين من الاضطراب.

نعتقد أن $ TGT قد برز كأحد الفائزين في مشهد البيع بالتجزئة مع فرصة لتحسين هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك في السنوات القادمة (خاصة في السنة المالية 24).

خسرت الأسهم المستهدفة حوالي 10٪ خلال ما يزيد قليلاً عن شهر ولكنها لا تزال مرتفعة حاليًا بأكثر من 15٪ مقارنة ببداية عام 2024.

https://www.youtube.com/watch?v=QYcnW8rNfx4

لماذا أيضًا هو متفائل بشأن $ TGT؟

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توصي Citi بامتلاك مخزون Target نظرًا لأن مستويات مخزونها تتم إدارتها بشكل جيد الآن.

قد تكون مقارنات المبيعات المواتية أيضًا مفيدة لسعر سهمها في المستقبل، كما أخبر محللوها العملاء في مذكرة بحثية يوم الثلاثاء.

من المقرر أن تعلن $ TGT عن نتائجها المالية للربع الأول في وقت لاحق من هذا الشهر. الإجماع هو أن تكسب 2.02 دولارًا للسهم مقابل 2.05 دولارًا للسهم قبل عام.

لاحظ أن شركة Target Corp التي أبرمت شراكة مع Hudson’s Bay تدفع حاليًا عائد أرباح بنسبة 2.75% مما يعوض سببًا وجيهًا آخر لإضافتها إلى محفظتك الاستثمارية.

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.