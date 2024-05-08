ارتفعت إيرادات شركة Affirm Holdings بنسبة 51% في الربع الثالث: اكتشف المزيد

تابع Invezz على Telegram و Twitter و Google الإخبار ي للحصول على تحديثات فورية >

تتجه شركة Affirm Holdings Inc (NASDAQ: AFRM) نحو الاتجاه الصعودي في سوق ما قبل السوق يوم الأربعاء بعد أن جاءت قبل تقديرات الشارع للربع المالي الثالث.

هل تبحث عن إشارات وتنبيهات من متداولين محترفين؟ اشترك في Invezz Signals™ مجانًا. يستغرق 2 دقيقة.

تأكيد ارتفاعات الأسهم وسط توقعات مثيرة للإعجاب

Copy link to section

تمت مكافأة السهم أيضًا لأن $ AFRM أصدر توجيهات متفائلة للمستقبل. وتتوقع شركة التكنولوجيا المالية أن تنخفض إيراداتها بين 585 مليون دولار و605 ملايين دولار في الربع الحالي.

وبالمقارنة، بلغ المحللون 576 مليون دولار. قال ماكس ليفشين – الرئيس التنفيذي لشركة Affirm Holdings في رسالة إلى المساهمين اليوم:

عملاؤنا يحبون التأكيد. لا يمكننا الانتظار لتقديم المزيد من المنتجات والخدمات الرائعة في الأسابيع والأشهر المقبلة لهم وللتجار الذين يتسوقون.

وتتوقع الشركة المدرجة في بورصة ناسداك ما يصل إلى 6.95 مليار دولار من إجمالي حجم البضائع (GMV) في الربع الرابع. أكد السهم الآن ارتفاعه بنسبة 20٪ تقريبًا مقابل أدنى مستوى له منذ عام حتى الآن.

أرقام بارزة في تأكيد إعلان أرباح الربع الثالث

Copy link to section

خسرت 133.93 مليون دولار مقابل 205.67 مليون دولار في العام الماضي

كما ضاقت أرباح السهم الواحد من إلى

تمت طباعة الخسارة المعدلة عند 43 سنتًا وفقًا لتقرير الأرباح

ارتفعت الإيرادات بنسبة 51٪ على أساس سنوي إلى 576 مليون دولار

كان الإجماع 69 سنتًا لخسارة السهم من إيرادات قدرها 550 مليون دولار

شهدت شركة Affirm نموًا في GMV بنسبة 36٪ إلى 6.3 مليار دولار في الربع الثالث. وقال الرئيس التنفيذي ليفشين أيضًا يوم الأربعاء:

نشعر براحة تامة في التنفيذ في ظل البيئة الاقتصادية وأسعار الفائدة الحالية. نحن لا نزال نسيطر بقوة على نتائج الائتمان.

هذه قصة متطورة. التحقق مرة أخرى في بضع دقائق لمزيد من التحديثات!

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.