أرباح Airbnb للربع الأول: من المتوقع أن تحقق الألعاب الأولمبية ربعًا صيفيًا قويًا
- أعلنت Airbnb عن نتائجها المالية للربع الرابع اليوم.
- إليك ما قاله الرئيس التنفيذي بريان تشيسكي في بيان صحفي يوم الأربعاء.
- ارتفع سهم Airbnb الآن بنسبة 20٪ تقريبًا مقارنة ببداية هذا العام.
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يتم تداول Airbnb Inc (NASDAQ: ABNB) بانخفاض في التداولات الممتدة يوم الأربعاء على الرغم من أنها جاءت قبل تقديرات الشارع في الربع المالي الأول.
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لماذا ينخفض مخزون Airbnb بعد ساعات العمل؟Copy link to section
يشعر المستثمرون بالقلق لأن ABNB أصدر نوعًا من التوجيهات الصامتة للمستقبل. تتوقع شركة تأجير العطلات أن تنخفض إيراداتها بين 2.68 مليار دولار و 2.74 مليار دولار في الربع الثاني.
وكان المحللون في قمة نطاقها (2.74 مليار دولار). قال بريان تشيسكي – الرئيس التنفيذي لشركة Airbnb في رسالة إلى المساهمين اليوم:
وبالنظر إلى ذروة موسم السفر الصيفي، فإننا نشهد بالفعل طلبًا قويًا على السفر خلال الأحداث الدولية مثل الألعاب الأولمبية وكأس أوروبا.
سجلت الشركة المدرجة في بورصة ناسداك زيادة بنسبة 3.0٪ في متوسط الأسعار اليومية إلى 173 دولارًا في الربع الأول الذي انتهى بعدد قياسي من عمليات الإدراج النشطة – بزيادة 15٪ مقارنة بالعام الماضي. ارتفع سهم Airbnb الآن بنسبة 15٪ تقريبًا مقارنة ببداية عام 2024.
لقطة من أرباح Airbnb للربع الأولCopy link to section
- حصل على 264 مليون دولار مقابل 117 مليون دولار في العام الماضي
- كما قفزت ربحية السهم من 18 سنتًا إلى 41 سنتًا
- تمت طباعة الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بمبلغ 424 مليون دولار وفقًا لتقرير الأرباح
- ارتفعت الإيرادات بنسبة 18٪ على أساس سنوي إلى 2.06 مليار دولار
- كان الإجماع 23 سنتا للسهم على 2.14 مليار دولار من الإيرادات
أعلنت Airbnb عن زيادة سنوية أفضل من المتوقع بنسبة 9.5٪ في الليالي والتجارب المحجوزة، بينما ارتفع إجمالي قيمة الحجز بنسبة 12٪ إلى 22.9 مليار دولار في الربع الأول – وهو ما سبق أيضًا التقديرات. وفقًا للرئيس التنفيذي بريان تشيسكي:
توفر لنا ميزانيتنا العمومية القوية وتوليد تدفقات نقدية كبيرة لنا الفرصة لمتابعة جميع أولويات تخصيص رأس المال الثلاث [النمو العضوي، وعمليات الاستحواذ الاستراتيجية، والعائد للمساهمين].”
تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.
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