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يتم تداول Airbnb Inc (NASDAQ: ABNB) بانخفاض في التداولات الممتدة يوم الأربعاء على الرغم من أنها جاءت قبل تقديرات الشارع في الربع المالي الأول.

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لماذا ينخفض مخزون Airbnb بعد ساعات العمل؟

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يشعر المستثمرون بالقلق لأن ABNB أصدر نوعًا من التوجيهات الصامتة للمستقبل. تتوقع شركة تأجير العطلات أن تنخفض إيراداتها بين 2.68 مليار دولار و 2.74 مليار دولار في الربع الثاني.

وكان المحللون في قمة نطاقها (2.74 مليار دولار). قال بريان تشيسكي – الرئيس التنفيذي لشركة Airbnb في رسالة إلى المساهمين اليوم:

وبالنظر إلى ذروة موسم السفر الصيفي، فإننا نشهد بالفعل طلبًا قويًا على السفر خلال الأحداث الدولية مثل الألعاب الأولمبية وكأس أوروبا.

سجلت الشركة المدرجة في بورصة ناسداك زيادة بنسبة 3.0٪ في متوسط الأسعار اليومية إلى 173 دولارًا في الربع الأول الذي انتهى بعدد قياسي من عمليات الإدراج النشطة – بزيادة 15٪ مقارنة بالعام الماضي. ارتفع سهم Airbnb الآن بنسبة 15٪ تقريبًا مقارنة ببداية عام 2024.

https://www.youtube.com/watch?v=m0QEg6hcLLM

لقطة من أرباح Airbnb للربع الأول

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حصل على 264 مليون دولار مقابل 117 مليون دولار في العام الماضي

كما قفزت ربحية السهم من 18 سنتًا إلى 41 سنتًا

تمت طباعة الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بمبلغ 424 مليون دولار وفقًا لتقرير الأرباح

ارتفعت الإيرادات بنسبة 18٪ على أساس سنوي إلى 2.06 مليار دولار

كان الإجماع 23 سنتا للسهم على 2.14 مليار دولار من الإيرادات

أعلنت Airbnb عن زيادة سنوية أفضل من المتوقع بنسبة 9.5٪ في الليالي والتجارب المحجوزة، بينما ارتفع إجمالي قيمة الحجز بنسبة 12٪ إلى 22.9 مليار دولار في الربع الأول – وهو ما سبق أيضًا التقديرات. وفقًا للرئيس التنفيذي بريان تشيسكي:

توفر لنا ميزانيتنا العمومية القوية وتوليد تدفقات نقدية كبيرة لنا الفرصة لمتابعة جميع أولويات تخصيص رأس المال الثلاث [النمو العضوي، وعمليات الاستحواذ الاستراتيجية، والعائد للمساهمين].”

NEW: Airbnb announced a new "Icons" collection that will feature iconic stays, including the opportunity to step into X-Men '97.



"Live like the X-Men as you stay in a 2D animated re-creation of Marvel Animation’s X-Mansion in Westchester, New York." pic.twitter.com/isxa8DXV7T — Scott Gustin (@ScottGustin) May 1, 2024

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.