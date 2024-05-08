أرباح Arm Q4: الرياح الخلفية للذكاء الاصطناعي تدفع الإيرادات إلى الارتفاع بنسبة 47٪

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تراجعت شركة Arm Holdings PLC (NASDAQ: ARM) بنحو 7.0٪ في ساعات ممتدة يوم الأربعاء على الرغم من أنها أعلنت عن إيرادات أفضل من المتوقع للربع المالي الرابع.

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لماذا ينخفض مخزون الذراع بعد ساعات العمل؟

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تعتبر حركة السعر مثيرة للاهتمام لأن شركة تصميم الرقائق أصدرت توجيهات قوية تشير إلى استمرار الطلب على الذكاء الاصطناعي أيضًا. تتوقع $ ARM الآن أن تنخفض إيراداتها بين 875 مليون دولار و 925 مليون دولار في الربع الأول على ما يصل إلى 36 سنتًا من أرباح السهم.

وبالمقارنة، بلغ سعر المحللين 866 مليون دولار و31 سنتا للسهم على التوالي. قال رينيه هاس – رئيسها التنفيذي في رسالة إلى المساهمين اليوم:

لقد أنهينا سنتنا المالية برياح مواتية قوية حيث يؤدي الذكاء الاصطناعي إلى زيادة الطلب على التكنولوجيا القائمة على Arm في جميع الأسواق النهائية.

لاحظ أن شرائح هذه الشركة المدرجة في بورصة ناسداك تعمل على تشغيل كل الهواتف الذكية في العالم تقريبًا. تعد Apple وNvidia وGoogle وMicrosoft من بين عملائها البارزين. لا يزال مخزون الأسلحة مرتفعًا بنسبة 40٪ تقريبًا مقارنة ببداية عام 2024.

https://www.youtube.com/watch?v=ywVv53DkHpY

أرقام بارزة في إعلان أرباح Arm Q4

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حصل على 224 مليون دولار مقابل 3.0 مليون دولار في العام الماضي

كما ارتفعت ربحية السهم بشكل ملحوظ إلى 21 سنتًا

تم طباعة ربحية السهم المعدلة عند 36 سنتًا وفقًا لتقرير الأرباح

وقفزت الإيرادات بنسبة 47٪ على أساس سنوي إلى 928 مليون دولار

كان الإجماع 30 سنتًا للسهم على إيرادات قدرها 880 مليون دولار

سجلت شركة Arm Holdings نموًا سنويًا بنسبة 37% في إيرادات حقوق الملكية، بينما ارتفعت إيرادات التراخيص والإيرادات الأخرى بنسبة هائلة بلغت 60% في الربع الرابع. وقال الرئيس التنفيذي هاس أيضًا يوم الأربعاء:

تعتمد جميع نماذج برامج الذكاء الاصطناعي، من GPT إلى Llama، على منصة الحوسبة Arm وتعمل عليها. نظرًا لأن هذه النماذج أصبحت أكبر وأكثر ذكاءً، لا يمكن تحقيق متطلباتها لمزيد من الحوسبة مع زيادة كفاءة الطاقة إلا من خلال Arm.

$ARM On AI and data centers: "We expect the demand for Arm-based compute to continue across all market segments, especially as AI is deployed in virtually all applications, from the most advanced data centers to the smallest edge devices." https://t.co/EJOJFxdfUV pic.twitter.com/LGIEvdYdwU — macrokit (@macrokit1) May 8, 2024

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.