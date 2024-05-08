حصريًا: يرى أحد مؤسسي تطبيق Brighty “استقرارًا متزايدًا في سوق العملات المشفرة” بعد انخفاض عملة البيتكوين إلى النصف

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يرى نيكولاي دينيسينكو – المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في تطبيق Brighty “إمكانية زيادة الاستقرار في سوق العملات المشفرة” بعد انخفاض عملة البيتكوين إلى النصف في 19 أبريل.

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تلتزم شركة Brighty بالاعتماد الشامل للعملات المشفرة

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ويتوقع دينيسينكو أن يساعد الاعتماد السائد على خلفية الوضوح التنظيمي المتزايد في ارتفاع الأسعار واستقرارها على المدى الطويل.

وأكد التزام برايتي بجعل الأصول المشفرة مقبولة على نطاق أوسع في مقابلة مع Invezz اليوم.

لاحظ أن Neobank قام مؤخرًا بدمج عملة Toncoin التي أطلق عليها Denisenko يوم الأربعاء اسم “الملاءمة الطبيعية لنظامنا البيئي”. وأضاف أن مثل هذا التعاون سيسهم أيضًا في زيادة اعتماد الأصول الرقمية.

قدم تطبيق التكنولوجيا المالية Denisenko الذي تم إطلاقه في عام 2020 “بطاقة فيزا جديدة وجميلة تحمل علامة TON” في أبريل أيضًا.

يقول أحد مؤسسي برايتي إن الأمن يمثل أولوية قصوى

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ويتوقع دينيسينكو أن يخلق تنظيم العملات المشفرة بعض التحديات الجديدة للمشاركين في السوق بما في ذلك تطبيق برايتي على المدى القريب.

ومع ذلك، فهو مقتنع على المدى الطويل بأن الوضوح ذي الصلة والشرعية الراسخة سيساعدان في جذب مستثمرين جدد وتعزيز “المزيد من الثقة في العملات المشفرة”.

قال المؤسس المشارك لـ Invezz يوم الأربعاء إن برايتي ملتزمة تمامًا بالأمن و”تتوافق مع جميع اللوائح ذات الصلة وأفضل ممارسات الصناعة” عند الكتابة.

وأضاف أن التدابير المتخذة للحفاظ على الثقة بين المستخدمين تشمل المصادقة متعددة العوامل والتشفير وأصول التشفير المغطاة بالكامل و”الحوسبة متعددة الأطراف (MPC) لضمان خصوصية المستخدم وأمن المعاملات”.

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.