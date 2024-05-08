أرباح نيويورك تايمز للربع الأول: تجاوزت الإيرادات التقديرات لتقفز إلى 594 مليون دولار مع نمو الاشتراكات الرقمية

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أعلنت صحيفة نيويورك تايمز عن الربع الأول الناجح يوم الأربعاء، حيث تجاوزت تقديرات الإيرادات والأرباح حيث جذبت استراتيجية حزمة المحتوى المتنوعة المزيد من المشتركين.

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قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2024 والأحداث الرياضية الكبرى، ركز الناشر بشكل متزايد على الجمع بين تغطيته الإخبارية الأساسية ومجموعة متنوعة من المحتوى، بما في ذلك البودكاست ووصفات الطبخ والألعاب.

إيرادات نيويورك تايمز تفوق التوقعات

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أعلنت الشركة عن إيرادات قدرها 594 مليون دولار لهذا الربع، وهو ما يزيد قليلاً عن توقعات المحللين البالغة 591.9 مليون دولار وفقًا لبيانات LSEG.

وبلغت الأرباح المعدلة 31 سنتًا للسهم، متجاوزة 20 سنتًا المقدرة. ويُعزى هذا الارتفاع إلى زيادة إيرادات الاشتراكات بنسبة 8% تقريبًا، والتي بلغت 429 مليون دولار.

كما شهدت الإيرادات من المنتجات الرقمية فقط زيادة كبيرة تزيد عن 13% بسبب ارتفاع الطلب على عروض الشركة المجمعة والمتعددة المنتجات.

نمو المشتركين وسط الاتجاهات المتغيرة

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على الرغم من اتجاهات الإيرادات الإيجابية، لاحظتصحيفة نيويورك تايمز تباطؤًا في نمو المشتركين الرقميين فقط، حيث أضافوا 210 آلاف مشترك في الربع الأول، بانخفاض عن 300 ألف مشترك في الربع السابق.

إيرادات الإعلانات في التحول الرقمي

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انخفض إجمالي إيرادات الإعلانات بشكل طفيف بنسبة 2.4٪ ليصل إلى 103.7 مليون دولار.

ومع ذلك، شهدت الإعلانات الرقمية، التي تمثل الجزء الأكبر من مبيعات إعلانات الشركة، زيادة بنسبة 3٪ تقريبًا. يسلط هذا التحول الضوء على اتجاه الصناعة الأوسع حيث يبتعد المسوقون عن الإعلانات المطبوعة ويتجهون نحو الإعلانات الرقمية والرياضية لإشراك جمهور أصغر سناً وأوسع.

يرى الرياضي نموًا كبيرًا

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وعلى النقيض من التباطؤ الإعلاني العام، سجلت صحيفة The Athletic، التي تركز على التغطية الرياضية، قفزة كبيرة بنسبة 33% في إجمالي الإيرادات وزيادة بنسبة 18% في إيرادات الاشتراكات، وخاصة تحسبا لدورة الألعاب الأولمبية في باريس.

تحديات الطباعة

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كما أفادت صحيفة نيويورك تايمز أيضًا عن تراجع في قطاع الطباعة، مع انخفاض إيرادات الإعلانات المطبوعة بنحو 10% وانخفاض إيرادات الاشتراكات المطبوعة بنسبة 2%.

وهذا يسلط الضوء على التحديات المستمرة التي تواجهها وسائل الإعلام المطبوعة التقليدية في عالم رقمي متزايد.

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.