استثمرت SoftBank وMicrosoft وNvidia للتو مبلغًا قياسيًا قدره مليار دولار في شركة Wayve للذكاء الاصطناعي ومقرها المملكة المتحدة، ولكن لماذا؟

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جمعت شركة Wayve ، ومقرها المملكة المتحدة ، والمتخصصة في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي للسيارات ذاتية القيادة، مبلغًا رائدًا قدره 1.05 مليار دولار (840 مليون جنيه إسترليني) فيما يمثل أكبر استثمار في شركة أوروبية للذكاء الاصطناعي حتى الآن.

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SoftBank وMicrosoft وNvidia يعودون إلى Wayve

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وشهدت جولة التمويل، التي قادتها شركة الاستثمار SoftBank ، مساهمات كبيرة من Microsoft و Nvidia ، مما يؤكد ثقة الصناعة القوية في نهج Wayve المبتكر لتكنولوجيا المركبات ذاتية القيادة.

ويهدف هذا الاستثمار الكبير إلى دفع عملية تطوير ونشر السيارات ذاتية القيادة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، مما يشير إلى قفزة كبيرة إلى الأمام في تكنولوجيا السيارات.

المملكة المتحدة تحتل مكانة رائدة في مجال ابتكار الذكاء الاصطناعي

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وقد حظي هذا الاستثمار باهتمام على أعلى المستويات في حكومة المملكة المتحدة، حيث أعلن رئيس الوزراء ريشي سوناك أنه شهادة على مكانة المملكة المتحدة باعتبارها “قوة عظمى في مجال الذكاء الاصطناعي”.

لا يعزز هذا التمويل دور المملكة المتحدة في قيادة تطوير الذكاء الاصطناعي على مستوى العالم فحسب، بل يسلط الضوء أيضًا على إمكانات نظامها البيئي للذكاء الاصطناعي لتعزيز التقدم التكنولوجي الكبير.

تطوير تكنولوجيا المركبات ذاتية القيادة

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تخطط Wayve لاستخدام الأموال لتعزيز تقنية “الذكاء الاصطناعي المتجسد”، والتي تسمح للمركبات بالتفاعل مع البيئة المحيطة بها في العالم الحقيقي والتعلم منها.

تختلف هذه الإمكانية عن تطبيقات الذكاء الاصطناعي الأخرى التي تؤدي مهام معرفية أو توليدية، مثل الرد على الاستعلامات أو إنشاء الصور.

المشهد التنظيمي ومستقبل النقل

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تعمل حكومة المملكة المتحدة بنشاط على إعداد الأساس التنظيمي لدعم تكامل المركبات ذاتية القيادة على طرقها.

وأشار وزير النقل مارك هاربر إلى أنه قد يتم رؤية المركبات ذاتية القيادة على بعض طرق المملكة المتحدة بحلول عام 2026، مع توقع إقرار تشريع قريبًا لتسهيل هذا التقدم.

ومن المقرر أن ينشئ مشروع قانون المركبات الآلية القادم إطارًا تنظيميًا شاملاً، يضمن الاستخدام الآمن للسيارات ذات ميزات القيادة المساعدة أو ذاتية القيادة.

التحديات والتدقيق في قطاع القيادة الذاتية

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على الرغم من التفاؤل المحيط بتكنولوجيا القيادة الذاتية، يواجه القطاع تدقيقًا دوليًا بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة. أدت الحوادث التي وقعت في الولايات المتحدة والتي تنطوي على ميزات القيادة المدعومة بالذكاء الاصطناعي إلى إجراء تحقيقات من قبل الجهات التنظيمية، بما في ذلك تحقيق حديث في تقنية BlueCruise من شركة فورد.

وبالمثل، واجهت شركة تسلا تحديات تنظيمية كبيرة، بما في ذلك استدعاء أكثر من مليوني مركبة بعد مراجعات السلامة من قبل الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة (NHTSA).

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.