يجمع Sophon 60 مليون دولار من بيع العقد على zkSync Hyperchain

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قامت شركة Sophon، وهي شركة zkSync Hyperchain التي تركز على الترفيه، بجمع 60 مليون دولار من خلال بيع العقد الخاصة بها.

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بدأت عملية البيع منذ أقل من أسبوع، مما أظهر اهتمام المستثمرين السريع بمشروع بلوكتشين المزدهر.

جولة التمويل تتفوق على الهدف

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لقد تجاوز بيع العقدة، الذي قدم 200000 عقدة منظمة في مستويات متعددة، هدفه المالي من خلال تجميع أكثر من 60 مليون دولار في wETH.

ويأتي ذلك بعد جولة تمويل بقيمة 10 ملايين دولار شملت داعمين رئيسيين مثل Paper Ventures وMaven 11، مع مساهمات من Spartan وSevenX وOKX Ventures.

وفي الوقت الحالي، تم بيع 121000 عقدة، مما يشير إلى الطلب القوي في السوق.

ما الذي يختلف عن سوفون؟

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تستفيد Sophon من بنية blockchain المعيارية الخاصة بـ Hyperchain والتي ابتكرتها شركة Matter Labs. وتخطط لإطلاقها كنسخة تراكمية من الطبقة الثانية في الربع الثالث من عام 2024، باستخدام قاعدة بيانات zkSync المتقدمة.

على عكس الشبكات التقليدية التي تتطلب العديد من أدوات التحقق النشطة، يتضمن هيكل Sophon جهاز تسلسل مركزي لتبسيط العمليات، بينما يمكن لحاملي تراخيص العقدة تفويض تراخيصهم لكسب حصة من رسوم الشبكة.

باستخدام تراخيص عقدة ERC-721، يمكن لحامليها الحصول على رموز Sophon – سيتم توزيع 20% من إجمالي العرض على مدار أول 36 شهرًا بعد الإطلاق.

تتيح هذه التراخيص المشاركة في أنشطة التحقق من صحة الشبكة وإدارتها مثل الفهرسة أو تشغيل العقدة الخفيفة.

حملة سوفون للإسقاط الجوي

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بدأت Sophon أيضًا حملة توزيع جوي فريدة من نوعها، بدءًا من تخزين الأصول مثل $BEAM و$ZENT، للترويج لتوزيع الرمز المميز $SOPH. سيتم الكشف عن مزيد من التفاصيل حول الحملة وأصول التخزين الإضافية في الأسابيع المقبلة.

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.