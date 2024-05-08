USD/SEK وEUR/SEK: هذا هو سبب انخفاض الكرونا السويدية

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واصلت الكرونا السويدية اتجاهها الهبوطي يوم الأربعاء. وارتفع سعر صرف اليورو/الكرونة السويدية إلى 11.78 ويحوم بالقرب من أعلى مستوى له منذ نوفمبر من العام الماضي. وقد ارتفع بأكثر من 6.6% من أدنى مستوى له هذا العام.

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وبالمثل، ارتفع الدولار الأمريكي/الكرونة السويدية إلى 10.92، وهو أعلى من أدنى مستوى لهذا العام عند 9.90، مما يجعل الكرونا واحدة من أسوأ عملات الدول المتقدمة أداءً في السوق.

اليورو/الكرونة السويدية مقابل الدولار الأمريكي/الكرونة السويدية

واصلت العملة اتجاهها الهبوطي بعد القرار الأخير بشأن سعر الفائدة من البنك المركزي السويدي. وفي ذلك، قرر البنك خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3.75٪. كما ألمحت إلى أنها ستنفذ تخفيضين إضافيين هذا العام.

ويأمل البنك المركزي السويدي أن تساعد هذه التخفيضات في أسعار الفائدة في تعزيز الاقتصاد المتعثر الآن بعد انخفاض التضخم. تظهر أحدث البيانات أن مؤشر أسعار المستهلك الرئيسي (CPI) انخفض إلى 4.1٪، بانخفاض عن أعلى مستوى له في عام 2023 والذي تجاوز 12٪. وقال البيان:

“إذا ظلت توقعات التضخم قائمة، فمن المتوقع أن يتم خفض سعر الفائدة مرتين إضافيتين خلال النصف الثاني من العام، وذلك تمشيا مع توقعات مارس.”

ويعتقد البنك أن انخفاض الكرونا، والتوترات الجيوسياسية، والكرونا الضعيفة سوف تؤدي إلى التضخم في السويد.

وسيكون لقرار البنك المركزي السويدي آثار تجارية على الكرونا السويدية، وهو ما يفسر سبب تراجعها. تجارة المناقلة هي حالة يقترض فيها المستثمرون من البلدان ذات الفائدة المنخفضة للاستثمار في العملات ذات العائد المرتفع.

ونتيجة لهذا فمن المتوقع أن يتسع الفارق بين أسعار الفائدة السويدية وتلك الموجودة في أوروبا والولايات المتحدة. في أوروبا، ترك البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة دون تغيير عند 4.35%، بينما في الولايات المتحدة، تتراوح بين 5.25% و5.50%.

ومن المرجح أن تبدأ الفجوة بين هذه المعدلات في التضييق في وقت لاحق من هذا العام. ومن المتوقع أن يبدأ البنك المركزي الأوروبي في خفض أسعار الفائدة في يونيو، بينما يتوقع المحللون أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بتخفيضين في وقت لاحق من هذا العام.

لقد ظل التضخم في الولايات المتحدة مرتفعاً على نحو عنيد هذا العام، حيث بلغ مؤشر أسعار المستهلك الرئيسي 3.5%. ارتفعت نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) إلى 2.5% في مارس، وهو أعلى من هدف البنك البالغ 2.0%.

ومع ذلك، فإن بنك الاحتياطي الفيدرالي يواجه حالة من الركود التضخمي حيث كان التضخم المرتفع مصحوبا بنمو اقتصادي بطيء. وعلى هذا النحو، يمكنها خفض أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا العام لتعزيز الاقتصاد.

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.