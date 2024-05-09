عامين بلا مكاسب: هل يستحق سهم شركة لوكهيد مارتن الشراء؟

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كانت شركة Lockheed Martin Corp (NYSE:LMT) لاعبًا قويًا في قطاع الطيران والدفاع. ولكن في العامين الماضيين، لم يذهب سهمها إلى أي مكان، حيث كان يحوم حول 465 دولارًا. وهذا يثير سؤالا كبيرا: هل لا يزال الشراء جيدا؟

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مع قيمة سوقية تتجاوز 110 مليار دولار، ليس هناك شك في أن شركة لوكهيد مارتن هي شركة دفاعية عملاقة. إنهم يصنعون جميع أنواع المواد العسكرية المهمة، بدءًا من الطائرات المتطورة وحتى أنظمة الصواريخ المهمة. بالإضافة إلى ذلك، فقد قاموا بزيادة مبيعاتهم على مر السنين، حيث ارتفعت من 39.9 مليار دولار في عام 2014 إلى 67.6 مليار دولار في عام 2023.

وفي الربع الأول من عام 2024، كان أداء الشركة أفضل من المتوقع في المبيعات، حيث حصلت على 17.2 مليار دولار، وهو ما فاق التوقعات بمبلغ ضخم قدره 1.2 مليار دولار. لكن هوامش أرباحها انخفضت قليلاً، ويرجع ذلك أساسًا إلى تجاوز التكاليف في أقسام الطيران والصواريخ والسيطرة على الحرائق. لذلك، بينما ترتفع المبيعات، فإنهم لا يحققون أرباحًا كبيرة كما كان من قبل.

وبصرف النظر عن هذه التجاوزات في التكاليف، هناك دائمًا خطر حدوث ركود اقتصادي يؤثر على الإنفاق الدفاعي. كما أن المنافسة في صناعة الدفاع تشتد، مما قد يؤدي إلى الضغط على هوامش ربح شركة لوكهيد مارتن في المستقبل.

بعد أن استعرضنا الأساسيات الحديثة للشركة، دعنا نتعمق في الرسوم البيانية لنرى ما يقولونه عن سهم شركة Lockheed Martin. هل هناك أي اتجاهات أو أنماط قد تعطينا فكرة عن الاتجاه التالي؟

الخروج عن النطاق

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إذا رأينا الرسوم البيانية طويلة المدى لـ LMT، يمكننا أن نرى أن السهم كان في الغالب ضمن نطاق يتراوح بين 400 دولار و500 دولار لأكثر من عامين حتى الآن. المستثمرون الذين استثمروا في السهم لم يكسبوا سوى القليل من المال من حيث ارتفاع الأسعار.

نذكر ارتفاع الأسعار لأن شركة LMT تدفع أرباحًا، وهو ما يُترجم حاليًا إلى عائد أرباح سنوي قدره 2.7٪. لذلك، كانوا سيحققون بعض العوائد في شكل أرباح.

مخطط LMT بواسطة TradingView

إذا كنت مستثمرًا يتطلع إلى شراء أسهم LMT، فستكون نصيحتنا لك هي الانتظار حتى يتجاوز سعر السهم حاجز 500 دولار بشكل مقنع، أي أن يغلق فوق هذا المستوى لمدة 2-3 أيام.

إذا كنت شخصًا اشترى أسهم LMT في العامين الماضيين أو قبل ذلك، فإننا نقترح الاحتفاظ بالسهم عند المستويات الحالية ولكن بيعه إذا انخفض إلى أقل من 380 دولارًا.

تستمر القوة الصعودية على المدى القصير

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على الرسوم البيانية قصيرة المدى لكل ساعة أو ساعتين، يبدو سهم LMT أفضل بكثير. كان الزوج القوي في اتجاه صعودي قوي منذ أن وصل إلى مستوى منخفض عند 413.93 دولارًا في 15 فبراير. لكنه واجه مقاومة تداول فوق مستوى 470 دولارًا.

مخطط LMT بواسطة TradingView

يمكن للمتداولين على المدى القصير الذين يرغبون في شراء السهم القيام بذلك إذا أغلق السهم فوق 470 دولارًا ليوم واحد ووضع وقف الخسارة عند 442 دولارًا. هدف الربح الأول هو 498 دولارًا. ومع ذلك، إذا تجاوز السهم مستوى 500 دولار، فيمكنهم توقع وصوله إلى 536.4 دولارًا في الأسابيع القليلة المقبلة.

يجب على المتداولين المتجهين نحو الهبوط للسهم الانتظار حتى يكسر خط الاتجاه الصعودي قصير المدى، كما هو موضح في الرسم البياني، أو يبيع السهم بمجرد وصوله إلى ما فوق 485 دولارًا أمريكيًا ويحافظ على وقف الخسارة عند 502 دولارًا أمريكيًا. إذا بدأ السهم في الانخفاض، فإن مستويات الدعم الفوري له هي 442 دولارًا و414 دولارًا، والتي ينبغي أن تكون أهداف الربح.

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.