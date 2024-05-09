ارتفعت أسهم الدفاع الأوروبية الثلاثة هذه في عام 2024، وهذا هو السبب

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ارتفع مؤشر STOXX Europe Total Market لقطاع الطيران والدفاع بأكثر من 25٪ منذ بداية العام حتى الآن بسبب التوترات الجيوسياسية المستمرة في أوروبا ومؤخرًا في الشرق الأوسط.

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لكن أسهم الدفاع الأوروبية الثلاثة التالية حققت مكاسب أكبر من نظيراتها الأمريكية. دعونا نستكشف السبب.

راينميتال إيه جي (ETR: RHM)

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ارتفعت أسهم Rheinmetall حاليًا بنسبة هائلة بلغت 80% هذا العام على خلفية الصراع بين إسرائيل وحماس.

تشير أسهم هذه الشركة الألمانية إلى تحرك أكثر وضوحًا لأن الدول الأوروبية اختارت خفض ميزانياتها الدفاعية بعد الحرب الباردة بينما حافظت الولايات المتحدة على ارتفاعها بعد أحداث 11 سبتمبر.

وبعبارة أخرى، فإن ميزانية الدفاع في الاتحاد الأوروبي آخذة في التوسع هذا العام ولكن من قاعدة أقل من الولايات المتحدة – وهذا يترجم إلى فائدة أكبر لأمثال راينميتال.

يجذب $RHM المستثمرين لأنه يدفع عائد أرباح يزيد عن 1.0% عند الكتابة أيضًا.

ليوناردو سبا (BIT: LDO)

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يعد ليوناردو أيضًا أحد أسهم الدفاع الأوروبية التي كانت في اتجاه صعودي حاد منذ بداية عام 2024.

ويعود جزء من السبب إلى أن أعضاء الاتحاد الأوروبي يهدفون إلى شراء ما يقرب من نصف المنتجات المتعلقة بالدفاع من شركات مقرها خارج قارتهم بدلاً من الاعتماد على الواردات.

والآن بعد أن ارتفعت ميزانيات الدفاع بسبب الحرب الأوكرانية والتوترات المستمرة في الشرق الأوسط، فإن هذا الالتزام يقدم فائدة كبيرة للأسهم ذات الصلة بما في ذلك LDO دولار.

ارتفع سهم ليوناردو بنسبة 50٪ تقريبًا خلال العام عند كتابة هذا التقرير.

تاليس سا (وكالة حماية البيئة: H O)

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مخزون دفاعي أوروبي آخر ارتفع هذا العام بسبب الصراع المستمر بين إسرائيل وحماس.

لاحظ أن أعضاء حلف شمال الأطلسي يستهدفون إنفاق 2.0% من ناتجهم المحلي الإجمالي على الدفاع. وفي عام 2024، سيكون 18 عضوًا في التحالف في طريقهم لتحقيق هذا الهدف مقابل ثلاثة فقط في عام 2014.

وحتى ألمانيا خصصت 2.0% من ناتجها المحلي الإجمالي للدفاع في عام 2014 للمرة الأولى منذ أكثر من ثلاثة عقود بسبب التوترات الجيوسياسية واسعة النطاق.

وهذا يساعد الأسهم الدفاعية الأوروبية مثل تاليس على الارتفاع هذا العام. تتمتع وول ستريت حاليًا بتصنيف “زيادة الوزن” المتفق عليه على $HO.

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.