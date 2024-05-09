انخفض سهم CytomX بنسبة 30٪ على الرغم من نتائج دراسة السرطان المشجعة

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أعلنت شركة CytomX Therapeutics Inc عن نتائج إيجابية لتجربتها المستمرة لـ CX-904 يوم الخميس. لا تزال أسهم شركة التكنولوجيا الحيوية منخفضة بنحو 30٪ عند كتابة التقرير.

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يُظهر CX-901 ملف تعريف أمان مناسبًا

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أظهر مُشارك الخلايا التائية PROBODY خصائص مضادة للسرطان في المرحلة الأولى من الدراسة السريرية للمرضى الذين يعانون من سرطان البنكرياس المتقدم.

يتمتع CX-904 بملف أمان مناسب أيضًا ليتم إعطاؤه في العيادات الخارجية، وفقًا للبيان الصحفي الصادر يوم الخميس.

وأشار شون مكارثي – الرئيس التنفيذي لشركة CytomX اليوم، إلى أن البيانات “تفتح إمكانيات جديدة واسعة النطاق للمشاركين في الخلايا التائية عبر العديد من الأهداف وأنواع السرطان”.

ستقوم الشركة التي يقع مقرها في كاليفورنيا بالولايات المتحدة بتحديث تصعيد جرعة المرحلة 1 أ قبل بداية عام 2025. وانخفض سهم CytomX الآن بنسبة 45٪ مقابل أعلى مستوى له منذ عام حتى الآن.

خزانات أسهم CytomX بعد تقرير أرباح الربع الأول

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تعتبر حركة الأسعار في أسهم CytomX هذا الصباح مثيرة للاهتمام بشكل خاص بالنظر إلى أن شركة التكنولوجيا الحيوية أعلنت أيضًا عن نتائج مالية أفضل من المتوقع للربع الأول يوم الخميس.

أنهت $ CTMX الربع الأول بما يزيد قليلاً عن 150 مليون دولار نقدًا وما يعادله واستثمارات باستثناء “10 ملايين دولار من إنجازات Astellas البارزة التي تم تحقيقها في الربع الأول من عام 2024”.

وأكدت الشركة المدرجة في بورصة ناسداك “التقدم المحرز في شراكاتها في مجال البحث والتطوير” أيضًا. وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، تعاونت مع شركة Merck في دراسة سريرية لـ CX-801.

تتمتع وول ستريت حاليًا بتصنيف “احتفاظ” إجماعي على أسهم CytomX والذي لا يدفع أرباحًا عند الكتابة.

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.