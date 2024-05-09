أصبح دونالد ترامب مؤيدًا للعملات المشفرة في حملته الانتخابية

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أعلن المرشح الرئاسي والرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عن نيته قبول العملات المشفرة للتبرعات لحملته الانتخابية. وأدلى الرئيس السابق بهذه التصريحات خلال حدث في منتجعه مارالاجو في بالم بيتش بولاية فلوريدا.

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وأكد ترامب دعمه للعملات الرقمية في جلسة مع الحضور، وكان العديد منهم أصحاب NFTs الخاصة به.

شهد الحدث الذي يحمل عنوان Trump Cards NFT Gala، خطاب ترامب لمؤيديه مباشرة وتأكيد موقفه من العملات الرقمية. وخلال الحدث، رد ترامب أيضًا على الاستفسارات حول استخدام العملات المشفرة للتبرع لحملته.

وطمأن الحاضرين قائلاً: “إذا لم تتمكنوا من ذلك، فسوف أتأكد من أنكم تستطيعون ذلك”.

بايدن مضاد للعملات المشفرة

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وكشف عن نيته الاحتفاظ بأعمال العملة المشفرة داخل الولايات المتحدة، في مواجهة ما وصفه بالموقف العدائي للإدارة الحالية.

وقال الرئيس الأمريكي السابق: “إذا كانت العملات المشفرة تنتقل خارج الولايات المتحدة بسبب العداء تجاه العملات المشفرة… حسنًا، فسنوقفها. لا نريد ذلك”.

علاوة على ذلك، انتقد ترامب افتقار الرئيس جو بايدن الواضح إلى الإلمام بالعملات المشفرة. وفي مرحلة ما، قام ترامب بتقليد محادثة، مما يشير إلى عدم وعي بايدن، قائلا:

“إذا سألت بايدن، سيدي، هل أنت مع أو ضد العملات المشفرة؟ ما هذا؟ ماذا؟ أخرجني من المسرح”.

ومضى ليضيف أن الديمقراطيين “ضد” العملات المشفرة.

قل نعم لترامب، قل نعم للعملات المشفرة

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واعترف ترامب أيضًا بالطلب على العملات المشفرة داخل الولايات المتحدة، مشيرًا إلى أنه ملتزم بضمان أن تكون حالة العملات المشفرة “جيدة وقوية”. ومن خلال الدعوة إلى قبول واسع النطاق لمختلف أشكال العملات الرقمية، حث ترامب أولئك الذين يفضلون مثل هذه التكنولوجيات على دعم ترشيحه.

وأضاف: “إذا كنت تحب العملات المشفرة، فمن الأفضل أن تصوت لي”.

وقد لاحظ محللون من بنك ستاندرد تشارترد أيضًا موقف ترامب المؤيد للعملات المشفرة. وفقًا للخبراء، فإن إعادة انتخاب ترامب يمكن أن تعزز بيئة تنظيمية إيجابية للعملات المشفرة.

وأشار جيف كندريك، رئيس أبحاث العملات الأجنبية وأبحاث الأصول الرقمية في البنك، إلى أن فترة ولاية ثانية لترامب من المرجح أن تكون “إيجابية بالنسبة لعملة البيتكوين”.

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.