أرباح Plug Power للربع الأول: “نواصل إحراز تقدم مطرد”

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يتم تداول شركة Plug Power Inc بانخفاض في سوق ما قبل السوق يوم الخميس بعد أن جاءت أقل من تقديرات الشارع للربع المالي الأول.

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خسرت شركة خلايا الوقود الهيدروجينية 46 سنتًا على أساس السهم في الربع المنتهي مؤخرًا. وبالمقارنة، كان المحللون عند 33 سنتا للسهم الواحد.

حققت $PLUG مبيعات بقيمة 120 مليون دولار تقريبًا في الربع الأول – وهو أقل أيضًا من 158 مليون دولار المتوقعة. ومع ذلك، قال آندي مارش – الرئيس التنفيذي لشركة Plug Power في بيان صحفي اليوم:

“نحن نواصل إحراز تقدم مطرد من خلال اتباع أهدافنا المحددة وأولويات العمل.”

أنهت الشركة المدرجة في بورصة ناسداك الربع بحوالي 173 مليون دولار نقدًا وما يعادله مقابل 135 مليون دولار قبل عام. انخفض سهم Plug Power بنسبة 50٪ تقريبًا خلال العام عند كتابة هذا التقرير.

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تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.