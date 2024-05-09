إيرادات SoundHound للربع الأول تقفز بنسبة 73%، متجاوزة التوقعات

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تتجه شركة SoundHound AI Inc (NASDAQ: SOUN) للارتفاع قليلاً في ساعات ممتدة يوم الخميس بعد أن جاءت قبل تقديرات الشارع للربع المالي الأول.

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لماذا يربح سهم SoundHoud بعد ساعات العمل؟

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تمت مكافأة السهم أيضًا لأن شركة Voice AI أصدرت إرشادات مشجعة للمستقبل أيضًا. تتوقع SoundHound أن تنخفض إيراداتها بين 65 مليون دولار و 77 مليون دولار في عام 2024.

وكان المحللون يطالبون بمبلغ 69.50 مليون دولار بدلا من ذلك. قال كيفان مهاجر – الرئيس التنفيذي لشركة $SOUN في بيان صحفي اليوم:

نحن نجمع ما يزيد عن 20 عامًا من الابتكار التكنولوجي ومليارات من تفاعلات العملاء لإنشاء أفضل تقنية صوتية للذكاء الاصطناعي في السوق. تتطلع العلامات التجارية العالمية إلينا بشكل متزايد لتقديم تجربة استثنائية.

أنهت الشركة المدرجة في بورصة ناسداك هذا الربع بقيمة 682 مليون دولار من الاشتراكات التراكمية المجمعة والحجوزات المتراكمة – بزيادة 80٪ مقارنة بالعام الماضي. لا يزال سهم SoundHound منخفضًا بنسبة 40٪ مقابل أعلى مستوى له منذ عام حتى الآن.

أرقام بارزة في إعلان أرباح SoundHound للربع الأول

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خسرت 33 مليون دولار مقابل 27.4 مليون دولار في العام الماضي

لا تزال خسارة السهم تتقلص من 14 سنتًا إلى 12 سنتًا

تمت طباعة الخسارة المعدلة عند 7 سنتات وفقًا لتقرير الأرباح

وقفزت الإيرادات بنسبة 73٪ على أساس سنوي إلى 11.6 مليون دولار

كان الإجماع 9 سنتات لخسارة السهم على 10.1 مليون دولار من الإيرادات

أنهى الربع المالي الأول بمبلغ 226 مليون دولار نقدًا

قامت SoundHound بتحسين هامشها الإجمالي بنقاط الأساس في الربع الأول. وقال الرئيس التنفيذي مهاجر أيضًا يوم الخميس:

يحدد الربع الأول لدينا نغمة عام آخر من النمو القوي لـ SoundHound. أصبح الذكاء الاصطناعي الصوتي سريعًا أداة ضرورية لخدمة العملاء، وهو ما ينعكس في الطلب الذي نشهده على الاشتراكات.

اليوم أيضًا، تعاونت $SOUN مع Perplexity في الجيل التالي من المساعدين الصوتيين عبر السيارات وأجهزة إنترنت الأشياء.

هذه قصة متطورة. التحقق مرة أخرى في بضع دقائق لمزيد من التحديثات!

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.