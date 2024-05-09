متجر Emart24 الكوري الجنوبي يبيع “صندوق وجبات” بيتكوين

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تعاونت سلسلة المتاجر الصغيرة Emart24 في كوريا الجنوبية مع بورصة العملات المشفرة المحلية Bithumb لطرح عرض ترويجي فريد من نوعه – “صندوق وجبات بيتكوين “.

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تدمج هذه المبادرة الجديدة، التي تم الكشف عنها في 9 مايو، تجارة التجزئة التقليدية مع العملة الرقمية، مما يوفر تجربة استهلاكية مبتكرة.

ماذا يوجد في صندوق وجبة البيتكوين؟

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سيكون ما يقرب من 30000 من صناديق الوجبات هذه متاحة للشراء بحلول نهاية الشهر، ويبلغ سعر كل منها 5900 وون كوري (حوالي 4.30 دولار).

هذه الصناديق هي أكثر من مجرد وجبة؛ وهي تتضمن عنصرًا ترويجيًا يهدف إلى دمج العملاء في اقتصاد العملة المشفرة.

العروض الترويجية لتعزيز اعتماد العملة المشفرة

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قام ممثل من Bithumb بتفصيل الحوافز الترويجية المرتبطة بصندوق الوجبات. العملاء الذين يقومون بتنزيل تطبيق Bithumb وإدخال رمز القسيمة الموجود داخل الصندوق سيحصلون على ما قيمته 10000 وون من البيتكوين.

بالإضافة إلى ذلك، تقدم Bithumb مبلغًا إضافيًا قدره 20000 وون من البيتكوين للعملاء الذين يقومون بإنشاء حساب Bitcoin جديد مع NH Nonghyup Bank، أو ربط حساب حالي بـ Bithumb.

لا تعمل هذه المبادرة على تعزيز اعتماد البيتكوين فحسب، بل تعمل أيضًا على سد الفجوة بين معاملات التجزئة التقليدية والعملات المشفرة، مما قد يؤدي إلى إدخال مجموعة سكانية جديدة إلى عالم استثمارات العملات الرقمية.

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.