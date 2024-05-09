تايوان تسن 4 قوانين لمكافحة الاحتيال وغسل الأموال في الأصول الرقمية
- تم تصميم هذه القوانين للعمل بشكل متآزر لمعالجة تعقيدات الجرائم المالية الحديثة.
- ومن السمات الرئيسية للتحديثات قانون منع غسل الأموال المجدد.
- وتضع القوانين المنقحة أيضًا لوائح امتثال صارمة لكل من تجار العملات المحلية والأجنبية.
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اتخذ اليوان التنفيذي في تايوان خطوة مهمة للحد من الجرائم المالية من خلال الموافقة على أربعة قوانين جديدة تهدف إلى مكافحة الاحتيال وتعزيز تدابير مكافحة غسيل الأموال، لا سيما في مجال الأصول الرقمية.
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وكما ذكرت صحيفة ” abmedia ” المحلية، فإن هذه القوانين تهدف بشكل جماعي إلى تشديد قبضة الحكومة على مجموعة من الأنشطة الإجرامية، وضمان إطار قانوني قوي لمواجهة التحديات الناشئة في مجال التمويل والتكنولوجيا.
تفاصيل التشريع الجديدCopy link to section
وتشمل الحزمة التشريعية الجديدة لوائح منع أضرار جرائم الاحتيال، وقانون منع غسل الأموال، وقانون التحقيق والأمن التكنولوجي، وقانون أمن الاتصالات والإشراف عليها.
تم تصميم هذه القوانين للعمل بشكل متآزر لمعالجة تعقيدات الجرائم المالية الحديثة، مع التركيز بشكل خاص على قطاع الأصول الرقمية سريع التطور.
قانون معزز لمنع غسل الأموالCopy link to section
ومن السمات الرئيسية للتحديثات قانون منع غسيل الأموال المتجدد، والذي يفرض الآن عقوبات أكثر صرامة على عدم الامتثال، ويستهدف على وجه التحديد مقدمي خدمات الأصول الافتراضية (VASPs).
وتشمل التعديلات الملحوظة متطلبات تسجيل صارمة، مع فرض عقوبات على عدم الامتثال تصل إلى السجن لمدة عامين.
يقدم القانون فئات خاصة لجرائم غسيل الأموال التي تنطوي على حسابات أصول افتراضية وحسابات دفع تابعة لطرف ثالث، مع عقوبات تتراوح بين ستة أشهر إلى خمس سنوات في السجن وغرامات تصل إلى 50 مليون دولار تايواني جديد.
التدابير التنظيمية لتجار العملةCopy link to section
وتضع القوانين المنقحة أيضًا لوائح امتثال صارمة لكل من تجار العملات المحلية والأجنبية العاملين في تايوان.
وتنص هذه اللوائح على أن يقوم تجار العملات الأجنبية إما بإكمال التسجيل المناسب للشركة أو إنشاء فروع داخل البلاد، مما يضمن استيفائهم لمعايير مكافحة غسيل الأموال في تايوان.
التأثير على صناعة العملة المشفرةCopy link to section
وقد سلط نائب رئيس لجنة الإشراف المالي، تشيو شو تشن، الضوء على الدور الحيوي الذي تلعبه لجنة الإشراف المالي في هذا الإصلاح التنظيمي.
وشددت تصريحاته على الالتزام بالرقابة الصارمة والرقابة الداخلية وتعزيز الشفافية.
وقد شهدت هذه الخطوة التشريعية بالفعل تأكيد خمسة وعشرين بورصة عملات افتراضية في تايوان على امتثالها للأحكام الجديدة لمكافحة غسيل الأموال.
تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.
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